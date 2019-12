Już co czwarty internauta robi e-zakupy poza Polską

Polacy polubili zakupy transgraniczne. Zakupy internetowe poza Polską zrobił w ciągu ostatnich 12 miesięcy co 4. internauta. 16 proc. wśród tych, co dokonali takiego zakupu, zrobiło to ponad 5 razy, a 41 proc. 2-5 razy. Obecnie częściej globalny e-konsument to kobieta (29 proc.% vs 20% mężczyzn). Chętniej i więcej za granicą kupują też zdecydowanie młode osoby – wynika z raportu Płatności Cyfrowe 2019” Izby Gospodarki Elektronicznej przygotowywanego przez serwis GoMobi.pl na podstawie badania zrealizowanego przez Mobile Institute.

Wśród kupujących na urządzeniach pełnowymiarowych, odsetek kupujących za granicą wyniósł 28%, a w przypadku kupujących mobilnie był jeszcze wyższy, osiągając 47% wśród kupujących z wykorzystaniem tableta i 33% wśród kupujących na smartfonie.

- Polski konsument jest bardzo świadomy tego, co e-commerce może mu zaoferować. Głównym atutem zakupów w sieci są już dla Polaków nie atrakcyjne ceny (choć to też), ale przede wszystkim duży wybór. Co tworzy ten duży wybór? Szeroki wachlarz miejsc sprzedażowych, nie tylko polskich, ale i zagranicznych, dostępnych na jedno kliknięcie. Polski konsument uzyskał dzięki handlowi elektronicznemu dostęp do znanych i unikalnych marek, które mogli kupować jedynie mieszkańcy Warszawy, Krakowa, czy Gdańska. Teraz ma też dostęp do marek znanych tylko mieszkańcom Londynu, Paryża, Berlina czy Sztokholmu. Zakupy transgraniczne to też ogromna szansa dla polskich e-sklepów, które mogą wyjść ze swoją ofertą za granicę. Znam już dużo takich sklepów, które z sukcesem sprzedają do zagranicznych konsumentów – mówi Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

Obecnie częściej globalny e-konsument to kobieta (29% vs 20% mężczyzn). Chętniej i więcej za granicą kupują też zdecydowanie młode osoby. Dwie najsilniejsze grupy konsumentów kupujących transgranicznie, to osoby w wieku 25-34 lata oraz 15-18 lat. Patrząc na miejsce zamieszkania, otwarci na zagraniczne oferty Polacy mieszkają częściej w dużych miastach, ale i średnich miastach o liczbie mieszkańców pomiędzy 20 a 100 tys.

Polacy są przygotowani na zakupy za granicą, ponieważ na co dzień korzystają z nowoczesnych e-commerce’owych metod płatności. Za zakupy zagraniczne najczęściej płacą kartą płatniczą (31%), ale prawie tak samo często korzystają też z serwisów takich jak PayPal i Revolut (odpowiednio 28% i 27%). Z rachunku walutowego skorzystał co 8. konsument, który kupił od zagranicznego dostawcy. Przy odbiorze zapłaciło jedynie 26% transgranicznych klientów. To jeszcze mniej niż w przypadku zakupów w polskich e-sklepach.

Dane pochodzą z raportu „Płatności Cyfrowe 2019” Izby Gospodarki Elektronicznej przygotowywanego przez serwis GoMobi.pl na podstawie badania zrealizowanego przez Mobile Institute. Tegoroczna edycja badania jest już czwartą. W ramach projektu Mobile Institute zebrał w dniach 21.10-4.11.2019 odpowiedzi od 2400 internautów.