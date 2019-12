MatchUp - polska aplikacja, która pomoże w internetowych zakupach

fot. materiały prasowe

Niebawem na polskim rynku pojawi się aplikacja MatchUp, która pomaga dopasować ubrania oferowane przez sklepy internetowe.

Na czym polega jej fenomen i czym może zachwycić polskich odbiorców? O tym opowiada Mirosław Wawraszko, twórca aplikacji.

- Obserwując rynek odzieżowy zauważyliśmy, że dobieranie rozmiaru opiera się na próbie odnalezienia swoich wymiarów w tabeli, do której w mniejszym lub większym stopniu pasujemy. A co by było, gdybyśmy to odwrócili? I to ubranie byłyby dopasowywane indywidualnie i automatycznie do nas, a my bez wchodzenia do przebieralni z ogromną ilością rzeczy, za pomocą smartfona, moglibyśmy obejrzeć się w wybranej kompozycji? Chcemy maksymalnie uprościć i zoptymalizować zakupy w sieci, przy jak najniższym nakładzie pracy użytkownika - taka idea przyświecała nam przy tworzeniu aplikacji MatchUp - wyjaśnia Mirosław Wawraszko.

Dla MatchUp liczą się faktyczne wymiary i porównanie ich z sylwetką, dlatego twórcy aplikacji postanowili rewolucyjnie podejść do tematu i stworzyć dla ubrań nowe etykiety. Będą na nich zakodowane pewne konkretne informacje dotyczące szczegółów ubrania.

MatchUp jest polskim startupem, w pełni wspieranym przez warszawską Grupę Assay. Wstępny launch aplikacji planowany jest na luty 2020. Będzie ona dostępna na platformach Google Play i App Store