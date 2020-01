Panattoni buduje miejskie magazyny w Katowicach

Panattoni wchodzi na Śląsk z projektem dedykowanym logistyce miejskiej. Deweloper zakupił 14,4-hektarowy grunt pod budowę City Logistics Katowice, przy ul. Miedzianej. Budowa parku o docelowej powierzchni 70 000 m kw. ruszy jeszcze w tym roku.

City Logistics Katowice składać się będzie z 4 obiektów o łącznej powierzchni 70 000 m kw., z czego komponent biurowy wyniesie ok. 5 000 m kw. W pierwszej fazie zbudowane zostaną dwie hale o powierzchni odpowiednio 6 785 i 21 359 m kw. Park powstanie na 14,4-hektarowej działce w północno-wschodniej części Katowic. Do centrum miasta jest stąd zaledwie 3,5 km, co znacznie usprawni potencjalnym najemcom działania w ramach logistyki miejskiej, a ich pracownikom ułatwi dojazd.

- Parki miejskie są przede wszystkim odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów wymagających szybkiej realizacji zamówień internetowych w związku z rozwojem e-commerce” i dodaje „Wolnych terenów pod zabudowę magazynową w obrębie miast jest coraz mniej, stąd rosnącym zainteresowaniem cieszą się grunty wymagające rekultywacji i inwestycje typu brownfield. Dzięki nim zdegradowane tereny poprzemysłowe zostają przywrócone do stanu zdatnego dla kolejnych użytkowników do ponownego wykorzystania, tak jak w przypadku działki pod City Logistics Katowice – tłumaczy Marek Dobrzycki, Managing Director z Panattoni.