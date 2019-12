Rynek osobistych dóbr luksusowych z drugiej ręki jest wart 26 mld euro

Pomimo narastającej niestabilności geopolitycznej i obaw o recesję wartość globalnego rynku osobistych dóbr luksusowych wzrosła w 2019 roku o 4 proc. do 281 mld euro, a jednym z czynników wzrostu jest rosnący udział sprzedaży internetowej - wynika z raportu międzynarodowej firmy doradczej Bain & Company.

Jednym z kluczowych trendów, który zmienia rynek dóbr luksusowych jest rosnący udział sprzedaży internetowej. Obecnie już 12 proc. rynku stanowią zakupy online, co oznacza 22 proc. wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Nawet jeśli klienci ostatecznie decydują się sfinalizować zakupy w salonie stacjonarnym, to i tak w coraz większym stopniu wykorzystują kanał online i media społecznościowe do wyszukiwania informacji o produktach i markach. Z tego powodu eksperci Bain & Company zalecają markom luksusowym dalsze inwestycje w strategie omnichannel.

Wartość globalnego rynku osobistych dóbr luksusowych wzrosła w 2019 roku o 4 proc. do 281 mld euro. – Tegoroczne dane potwierdzają, że rynek dóbr luksusowych rośnie w umiarkowanym tempie i niezmiennie napędzany jest popytem ze strony chińskich konsumentów – powiedziała Claudia D’Arpizio, partner w Bain & Company i autorka raportu „Bain & Company Luxury Study”.

Wśród kategorii produktowych, które w tym roku zanotowały najwyższą dynamikę wzrostu są buty i biżuteria (wzrost o 9 proc.) oraz wyroby skórzane (7 proc.). Osłabł natomiast popyt na zegarki.

Eksperci Bain & Company, którzy wraz z mediolańską Fondazione Altagamma już po raz 18 przeanalizowali rynek, szacują, że do roku 2025 liczba klientów dóbr luksusowych wzrośnie do 450 mln z 390 mln obecnie. Systematycznie zwiększa się też udział młodych konsumentów. Osoby urodzone w latach 1980-1995, na które teraz przypada 35 proc. luksusowej konsumpcji, w 2025 roku będą stanowić już prawie połowę rynku. Konsumentami luksusu stają się też osoby jeszcze młodsze, których zwyczaje i preferencje zakupowe zdecydowanie różnią się od tego, jak kupowali ich rodzice.

– Konsument dóbr luksusowych jest coraz bardziej aktywny i zmienia sposób, w jaki funkcjonuje rynek. Luksusowe marki muszą więc uważnie obserwować zachowania klientów i przemodelować swoje strategie sprzedażowe i komunikacyjne tak by sprostać nowym oczekiwaniom – dodała D’Arpizio.

Rosnąca świadomość tematów społecznych i środowiskowych wśród klientów, zwłaszcza tych młodszych, to kolejny czynnik wpływający na kształt rynku. Jak wynika z badania Bain & Company 80 proc. klientów deklaruje, że preferuje marki luksusowe realizujące odpowiedzialne etycznie i środowiskowo praktyki, a 60 proc. oczekuje, że branża będzie robić więcej dla środowiska niż inne sektory.