Shoper: Mały ZUS korzystny dla e-sklepów

Co ostatnia zmiana w przepisach dotyczących ulgi dla przedsiębiorców znanej jako „Mały ZUS" oznacza dla właścicieli sklepów internetowych? Jest ich w Polsce ponad 30 tys. a dużą część z nich obejmą nowe kryteria zapisane w ustawie. Zmiany skomentowała Oliwia Tomalik, marketing manager platformy Shoper.

- Przegłosowana przez Senat zmiana w ustawie o tak zwanym "Mały ZUS plus" rozszerzająca grupę przedsiębiorców objętych preferencyjną stawką o firmy z rocznym przychodem niższym niż 120 tys. zł to bardzo dobra wiadomość dla polskich sklepów internetowych. Z naszych szacunków wynika, że skorzysta na niej spora część z 12 tys. sprzedawców działających na platformie Shoper.

Z kolei badanie, które przeprowadziliśmy wśród właścicieli sklepów online na początku tego roku, pokazało, że rozkręcenie e-biznesu zwykle zajmuje kilka lat. Większość sklepów działających krócej niż 3 lata prowadzona jest samodzielnie przez właścicieli i stanowi dla nich dodatkowe źródło dochodu. Dopiero później rosnąca sprzedaż pozwala im na zatrudnienie dodatkowych osób i "wyjście z garażu", czyli wynajęcie biura i magazynu. Jeśli w tym początkowym okresie fiskus zostawi im więcej pieniędzy na inwestycje np. w kampanie reklamowe czy pozycjonowanie strony, będą w stanie szybciej wejść w dojrzały etap prowadzenia biznesu - uważa Oliwia Tomalik, marketing manager Shoper.

Z tzw. Małego ZUS-u mogą korzystać przedsiębiorcy, których średniomiesięczny przychód w 2018 roku nie przekraczał 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 63 tys. zł rocznie. W Małym ZUS-ie plus składki firm mają być liczone proporcjonalnie do dochodu i niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie. To rozwiązanie dla najmniejszych firm, których przychód w 2019 roku zamknie się w kwocie 120 tys. zł.