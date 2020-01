Sodexo: Kolejny rok przyniesie wzmacnianie strategii omnichannel w polskim handlu

Fot. Shutterstock

W wyniku zakazu handlu w niedziele rynek w dużym stopniu przyzwyczaił klienta do korzystania z wielu kanałów sprzedaży – mówi Karolina Karolczak, Partnership & Procurement Director w Sodexo Benefits and Rewards Services Polska, w rozmowie z dlahandlu.pl. Jak ocenia, w 2020 roku sprzedaż e-commerce będzie nadal rosnąć, nie oznacza to jednak istotnego wzrostu e-grocery. Sieci spożywcze będą testować nowe rozwiązania, co obserwujemy już dzisiaj m.in. sklepy samoobsługowe, usługi click&collect czy pocztowo-kurierskie.

Zdaniem Karoliny Karolczak, zakaz handlu w niedziele zmienił zasady gry na rynku. - Ciężko mówić wprost o przegranych i zwycięzcach, ale z pewnością małe, niezależne sklepy najmocniej ucierpiały w wyniku nowych regulacji, choć w tym roku ten trend wyhamował. Więksi gracze, dzięki skali na jaką działają, kampaniom reklamowym, szybkości reakcji na zmiany, w dużym stopniu poradzili sobie z zakazem. Udało im się nieco zmienić nawyki zakupowe klientów, m.in. część z nich zachęcić do korzystania z kanału online czy do realizowania większych zakupów w inne dni tygodnia. Jednak wzrost sprzedaży LfL sieci spożywczych jest niższy niż mógłby być bez istniejącego zakazu handlu w niedziele. Nowe zasady gry dodatkowo sprzyjają konsolidacji rynku. Dużemu jest łatwiej – mówi.

Jak dodaje, silnym efektem zakazu handlu w niedziele jest przekierowanie klienta do nowych kanałów sprzedaży, sklepów internetowych, aplikacji mobilnych i zachęcanie go w ten sposób do płynnego przechodzenia z kanału online do offline. - W Sodexo widzimy równie silne zainteresowanie naszych klientów kanałem e-commerce jak i sklepami stacjonarnymi. Analizy dokonywanych przez nich transakcji pokazują coraz większy trend realizacji zakupów w sposób omnichannel – ocenia Karolina Karolczak.

- Dziś ponad połowa Polaków jest omnichannelowa, w kolejnych latach ta liczba będzie istotnie rosnąć. Konsument nadal więc dokonuje zakupów w niedziele, ale zmienia przyzwyczajenia i korzysta z innych kanałów sprzedaży, a w efekcie z płatności mobilnych – dodaje Dyrektor ds. zakupów i współpracy z partnerami w Sodexo.

Zwraca ona uwagę, że zakaz handlu dodatkowo wzmocnił e-commerce, którego wartość w Polsce szacuje się nawet na około 45 mld PLN (według PwC). Jednak udział zakupów spożywczych w sprzedaży online nie przekracza 1 proc. Korzystając z e-commerce, klienci coraz częściej kupują sprzęt, odzież czy buty.

- Artykuły spożywcze są kupowane przede wszystkim w sklepach stacjonarnych i ta sytuacja nie zmieni się szybko, dopóki zasady reklamacji i łańcuch dostaw nie zostaną zmienione w tym segmencie rynku. Tylko około 10% łącznej sprzedaży omnichannel stanowi handel artykułami spożywczymi w sieciach handlowych (raport E&Y, maj 2019), czyli jest to najniższy udział w całym handlu sieciowym w Polsce. Obroty w e-handlu artykułami spożywczymi generują przede wszystkim mieszkańcy dużych miast. W Europie próby przekierowania zakupów spożywczych do świata online nie są na razie znaczące, według danych europejskich spośród wszystkich e-klientów w Uniii Europejskiej, tylko 24% dokonuje zakupów w segmencie e-grocery - wymienia.