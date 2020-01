fot. shutterstock

Dane z badania i raportu ,,Green Generation” pokazują, że 3/4 internautów i 87% e-kupujących dostrzega jakieś nieekologiczne zachowania e-sklepów i dostawców. Z drugiej strony w e-commerce wdrażanych jest obecnie bardzo dużo innowacji związanych z ekologią jak dostawy do dedykowanych punktów odbioru, dostawy autami elektrycznymi, opakowania na wymiar bądź wypełniacze ekologiczne, zwrotne paczki itp.

Obserwacje e-konsumentów

Kupujący w sieci są znacznie bardziej zainteresowani ekologią i świadomi stanu środowiska niż pozostali badani. Informacje dotyczące stanu i zmian środowiska naturalnego śledzi 60% (w stosunku do 31% internautów). Polskę za obszar zagrożony ekologicznie uznaje 83%, a zdaniem 89% klimat na świecie się ociepla. W przypadku ogółu internautów w obu przypadkach jest to mniej niż połowa badanych. Wśród nieekologicznych działań, jakie e-kupujący dostrzegają w handlu cyfrowym są przede wszystkim używanie folii do pakowania przesyłek (31%), pakowanie produktów spożywczych w woreczki foliowe i reklamówki (29%), pakowanie małych produktów w duże paczki oraz używanie wypełniaczy (28%), wysyłanie różnych elementów tego samego zamówienia partiami (23%), brak opcji odbioru przesyłki w dedykowanym punkcie (18%). Z większością wspomnianych zachowań w e-commerce klienci spotkali się osobiście (96%).

Czy e-commerce może być green?

Zdaniem Patrycji Sass-Staniszewskiej, prezes Izby Gospodraki Elektronicznej: ,,W e-commerce nie jest łatwo być eko. Sam fakt pakowania, zabezpieczania produktów, logistyki i transportu pojedynczych sztuk na często duże odległości powoduje duże zaangażowanie tworzyw sztucznych typu plastik. Można jednak zmienić stopniowo sytuacje, między innymi wykorzystywać transport elektryczny, drony, czy rezygnować z folii bąbelkowej, a w ich miejsce użyć wielorazowych skrzynek z tworzywa albo worków jutowych. To są proste przykłady. Jednym z celów Izby Gospodarki Elektronicznej – która działa aktywnie przy European Circular Stakeholder Platform – na kolejne lata będzie edukacja e-biznesu oraz e-konsumenta z rozwiązań eko w e-commerce. Musimy dbać o ochronę środowiska i bezpieczne powietrze. Planujemy szkolenia oraz Poradnik jak być eko w e-commerce. Raport ,,Green Generation” wraz z dobrymi praktykami firm w zakresie ekologicznego podejścia do e-handlu i biznesu zostanie też przetłumaczony na język angielski”.