Nowe wegańskie danie w ofercie IKEA. Sieć współpracuje z marką grupy Unilever

Fot. za Twitter.com/TheVegetarianButcher

W restauracjach IKEA można zjeść nowe danie roślinne: penne z wegańskim sosem bolońskim i „roślinnym” mięsem. Receptura potrawy powstała we współpracy z The Vegetarian Butcher – marką Unilever.

Jest to kolejny bezmięsny posiłek w ofercie IKEA, która wcześniej wprowadziła m.in. roślinne klopsy, wege hot dogi i lody. W ten sposób IKEA realizuje cele zrównoważonego rozwoju i odpowiada na oczekiwania klientów dotyczące etycznej i bardziej ekologicznej konsumpcji.



– W IKEA pozostajemy w bieżącym kontakcie z klientami, sprawdzamy ich oczekiwania i śledzimy globalne trendy – deklaruje Tomasz Jachimczak, Country Commercial & Range Manager z IKEA. – Dlatego wprowadzamy w naszych restauracjach roślinne opcje – dodaje Tomasz Jachimczak.

Wegetariański rzeźnik, czyli The Vegetarian Butcher.

– Produkty The Vegetarian Butcher to wegetariańskie mięso niczym nie ustępujące pod względem tekstury i smaku mięsu zwierzęcemu – tłumaczy Adrian Kociemba, Food Service Marketing Lead North&East Europe z Unilever. – Jest stworzone przez miłośników mięsa dla miłośników mięsa, dzięki czemu dostarcza takich samych doświadczeń smakowych, co klasyczne mięso.

Odwzorowywanie smaku mięsa to z jednej strony, odpowiedź na potrzeby konsumentów – badania wskazują bowiem, że aż 89 proc. bezmięsnych posiłków jest wybieranych przez osoby nie będące wegetarianami. Z drugiej zaś to ukłon w stronę szefów kuchni, którzy poszukują składników i półproduktów roślinnych, które w prosty sposób mogą włączyć w swoje menu.



Już 23 proc. osób na świecie deklaruje, że stara się zmniejszać spożycie mięsa, którego produkcja jest wielokrotnie bardziej emisyjna od roślinnej. Coraz większa ilość konsumentów chce jeść zdrowiej i nie sprawiać cierpienia zwierzętom swoimi wyborami zakupowymi. Trend zyskuje popularność także w Polsce. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w maju 2019 roku przez Roślinniejemy, aż 73 proc. polskich konsumentów jest skłonnych ograniczyć spożycie mięsa na rzecz jego roślinnych alternatyw – o ile będą one spełniać ich oczekiwania co do korzystnego wpływu na zdrowie, smaku oraz ceny.

Współpraca IKEA z The Vegetarian Butcher to odpowiedź na te trendy oraz na zmieniający się świat, w którym goście coraz większą wagę przykładają do dbania o swoje zdrowie, środowisko i dobrostan zwierząt.