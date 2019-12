Pasibus otwiera pierwszy lokal w Lublinie

Sieć burgerowni Pasibus zaprasza do swojego pierwszego lokalu w Lublinie. Goście odwiedzający galerię Vivo! Lublin mogą od 20 grudnia br. spróbować m.in. autorskich burgerów, frytek, kulek serowych i sałatek. To szósta restauracja tej sieci stworzona we współpracy ze spółką Helios i 23 lokal marki w Polsce.

Pasibus to kultowa marka burgerowni, która narodziła się we Wrocławiu w 2013 roku – rozwój sieci zaczął się od jednego foodtrucka, a kolejne lokale powstają w całej Polsce. Teraz Pasibus zawitał do Lublina. Najnowszy lokal marki działa od dziś w strefie restauracyjnej centrum handlowym Vivo! Lublin na poziomie +1.

Pasibus to popularna sieć burgerowni stworzona przez Dawida Bojarojcia, Jana Kulisiewicza i Piotra Staszczyńskiego. Obecnie restauracje Pasibusa znajdują się już w jedenastu miastach w Polsce, m.in. we Wrocławiu, w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Katowicach, Olsztynie i Poznaniu.