Sfinks zakończył proces przeglądu opcji strategicznych

Zarząd spółki Sfinks prowadził rozmowy z potencjalnymi inwestorami, bankiem finansującym, a także analizował dostępne oferty faktoringu.

Zarząd Sfinks Polska podał, że 10 stycznia 2020 roku podjął decyzję o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych. W ramach przeglądu zarząd dokonał analizy potencjalnych scenariuszy dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej, w szczególności w zakresie dostępnych opcji w obszarach: pozyskania kapitału, optymalizacji i poszerzenia bazy finansowania dłużnego, zarządzania płynnością, pozyskania partnerów kapitałowych i strategicznych, wspierających wzrost pozycji konkurencyjnej marek spółki oraz wzrost wartości spółki.

Zarząd prowadził rozmowy z potencjalnymi inwestorami, bankiem finansującym, a także analizował dostępne oferty faktoringu. Spółka rozpoczęła negocjacje z inwestorem zainteresowanym inwestycją w akcje spółki na bazie istniejącej strategii w sprawie potencjalnego zaangażowania kapitałowego w akcje firmy. Strategia inwestycyjna tego inwestora zakłada inwestycję na poziomie nie większym niż 9,9% w kapitale zakładowym/ogólnej liczby głosów, a proponowana kwota zaangażowania w okresie nie krótszym niż 3 lata może wynosić 25 mln zł.

Szczególnie istotnym elementem przeglądu było zlecenie przez zarząd doradcy zewnętrznemu przeprowadzenia analizy dostępnych opcji pozyskania finansowania rozwoju od funduszy inwestycyjnych. Raport z analizy wskazuje na zainteresowanie zagranicznych funduszy strategią spółki ze względu m.in. na perspektywy rynkowe branży gastronomicznej w Polsce, skalę działania spółki oraz siłę marki SPHINX. Większość funduszy potencjalnie zainteresowanych inwestycją jako główną barierę podjęcia decyzji wskazywało jednak obszerny zakres rozwoju objęty strategią spółki. Jednocześnie wyrażano zainteresowanie inwestycją w wybrane projekty prowadzone przez firmę.

Wnioski z przeglądu opcji strategicznych posłużą zarządowi do opracowania aktualizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej, która przedstawiona zostanie do publicznej wiadomości w 1 kwartale 2020 r.

Niezależnie od wyników prowadzonego przeglądu opcji strategicznych zarząd podjął działania zamierzające do przeprowadzenia emisji do 6 mln szt. akcji zwykłych serii P na okaziciela.