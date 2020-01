W styczniu 2020 Kukuła Healthy Food zanotował 130 proc. wzrost zamówień rdr

Kukuła Healthy Food w 2019 roku zanotował 11 mln zł przychodu i liczy na 80% wzrost w roku bieżącym. W styczniu 2020 liczba zamówień zwiększyła się już o 130% w porównaniu do stycznia 2019.

- Styczeń 2020 okazał się dla nas ogromnym wyzwaniem. Zanotowaliśmy już 130% wzrost zamówień w porównaniu do stycznia 2019. W ubiegłym roku najwięcej całodniowych, 5-daniowych zestawów wyprodukowaliśmy w marcu i listopadzie. Szacuję, że rok 2020 zakończymy ze wzrostem na poziomie 80%. – mówi Jakub Kukuła, pomysłodawca i założyciel marki Kukuła Healthy Food.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy przychody Kukuła Healthy Food wzrosły dwukrotnie. Rok 2019 firma zakończyła z wynikiem 11 mln zł, przy inwestycji ok. 2,5 mln zł na modernizację hali produkcyjnej i wejście do nowych miejscowości.

Przeczytaj także: Branża cateringów dietetycznych warta miliard złotych

- W całej Polsce jest już około 500 firm zajmujących się cateringiem dietetycznym, z tego około 300 znajduje się na terenie Warszawy i okolic. Aktualna wartość branży diet pudełkowych to już ok. 1 miliard złotych. Rynek przez najbliższe kilka lat będzie nadal rósł, a także rozwijał dodatkowe kanały sprzedaży jak np. vending, co wymaga od firm nakładów inwestycyjnych. – mówi Jakub Kukuła, pomysłodawca i założyciel marki Kukuła Healthy Food.



Firma w 2019 roku rozbudowała i zmodernizowała zakład produkcyjny oraz mocno rozwinęła ofertę vendingową dla klubów fitness na terenie całego kraju, w związku z czym aktualnie udoskonala również system obsługi klienta. - Nasza firma rozwija się samodzielnie i organicznie. Jako jedna z pierwszych w Polsce wdrożyła usługę vendingową. Na ten moment współpracujemy z 40 klubami na terenie całego kraju. – mówi Jakub Kukuła.

Aktualnie Kukuła Healthy Food dostarcza około 250 tysięcy 5-daniowych zestawów rocznie i około 60 tysięcy posiłków w usłudze vendingowej. Całodzienny zestaw 5 posiłków z dostawą do domu lub biura to średni koszt 65 zł.

- W 2020 roku naszym priorytetem jest przede wszystkim zwiększenie skali dostaw do miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców. Większa liczba lokalizacji do obsługi wiąże się również z dalszymi inwestycjami w logistykę. W tym roku powiększymy naszą flotę o kolejne samochody chłodnicze, a także nowy magazyn-chłodnię do przechowywania zamówień. – mówi Jakub Kukuła, pomysłodawca i założyciel marki Kukuła Healthy Food.