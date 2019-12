Akademia Umiejętności Eurocash z własną telewizją

Podążając za najnowszymi trendami w e-edukacji, Akademia Umiejętności Eurocash uruchomiła własną telewizję internetową – AUE TV.

Działająca od 2010 roku Akademia Umiejętności Eurocash jest największym w Polsce programem edukacyjno-szkoleniowym wspierającym sklepy detaliczne zrzeszone w sieciach franczyzowych i partnerskich Grupy Eurocash.

Na ofertę Akademii składają się 4 obszary działalności. Są to: praktyczne warsztaty szkoleniowe, coroczny Kongres Przedsiębiorców Polskiego Handlu, studia podyplomowe i kursy doszkalające prowadzone we współpracy ze Szkołą Główną Handlową (SGH) oraz platforma e-learningowa – www.akademiaeurocash.com.pl - w ramach której uruchomiona została teraz telewizja internetowa AUE TV.

– Żyjemy w epoce wszechobecnego obrazu i wideo, które uznawane jest za najbardziej angażujący typ treści wśród użytkowników Internetu – mówi Agata Wrzecionowska-Dzierba, menadżer Akademii Umiejętności Eurocash. – Do tego mamy coraz mniej czasu i towarzyszy nam ciągły pośpiech. Te same zjawiska przenikają do procesu edukacji. Chcemy uczyć się dzisiaj przy pomocy Internetu, korzystać przy tym z różnorodnych materiałów wizualnych i przyswajać je w trybie ekspresowym. Stąd popularność określenia e-edukacja. Obserwując te trendy, zdecydowaliśmy się na uruchomienie telewizji internetowej AUE TV. ¬Na naszym kanale telewizyjnym można obejrzeć kilkuminutowe e-szkolenia oraz praktyczne porady, które pomogą w krótkim czasie przyswoić jak najwięcej treści – dodaje Wrzecionowska-Dzierba.

Na AUE TV znaleźć można ponad 40 krótkich filmów szkoleniowych i instruktażowych, podzielonych na 3 obszary tematyczne: rozwojowe, specjalistyczne oraz dotyczące zarządzania kategoriami. Wśród propozycji filmów specjalistycznych znajdują się praktyczne poradniki wideo dotyczące m.in. zarządzania zapasem w sklepie, obliczania rentowności sklepu, dbałości o prawidłową ekspozycję lady chłodniczej czy obsługi trudnego klienta.