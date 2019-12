Łódzka Spółdzielnia Społem przystąpiła do PSD

Dobrojewo, Kętrzyn i Łódź - w tych miejscowościach pojawiły się kolejne sklepy z szyldem Gama.

15 listopada odbyło się otwarcie Gamy Mini w miejscowości Dobrojewo, nieopodal Wronek.

Budynek został wyremontowany od podstaw. Nowe wyposażenie sklepu i zastosowanie standardowych elementów w wizualizacji wewnętrznej i zewnętrznej dało nowoczesną, przyjazną w komunikacji placówkę. Gama Mini to jedyna w okolicy placówka handlowa.

PSS Olsztyn wdrożył do sieci Gama – Tradycyjnie dobry wybór już wszystkie swoje sklepy zlokalizowane w Kętrzynie. Ostatni supermarket o powierzchni handlowej 415 mkw. został otwarty pod szyldem Gama 21 listopada. Sklep przeszedł remont, zmianę wizualizacji, aranżacji wewnętrznej i remodeling dostosowania do standardów sieciowych. Jest to już 14 sklep sieci Gama w olsztyńskiej spółdzielni Społem.

Z kolei Łódzka Spółdzielnia Społem właśnie przystąpiła do PSD i otworzyła swój pierwszy sklep pod szyldem Gama. Otwarcie odbyło się 21 listopada. Sklep przeszedł dużą metamorfozę: nowa wizualizacja, odświeżenie ścian, a przede wszystkim inne ustawienie regałów i asortymentu.

Marka Gama działa na rynku od 2011 roku. PSD to spółka z Grupy Eurocash, która została powołana do współpracy ze Spółdzielniami Społem. Głównym dostawcą do sklepów spółdzielczych jest Eurocash Dystrybucja.