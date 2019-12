Makarun wprowadza do oferty nową opcję franczyzową – wyspę

Fot. materiały prasowe

Makarun sięga do najatrakcyjniejszych miejsc w centrach handlowych i biurowcach. Lokal, zajmujący zaledwie 10 m.kw. da się w zasadzie postawić wszędzie.

- To jest naprawdę wersja smart – przekonuje Iga Tymczyszyn, kierownik do spraw franczyzy w Makarunie. – Mała powierzchnia oznacza oczywiście korzystny cenowo czynsz. Koszt inwestycji jest niższy niż w przypadku standardowego lokalu. Mini rozmiar powoduje też, że wyspę można ustawić w świetnych punktach. W sprytnie zorganizowanej zabudowie mieści się zaś wszystko, by serwować makarunowe menu.

W najmniejszej wersji na wyspę potrzeba jedynie 10 m.kw. Da się ją zamontować i zdemontować w dwa dni i to bez pozostawiania śladów (nie ma konieczności naruszania posadzki czy ściany). Ma modułową konstrukcję, można więc ją dostosować do różnych, nawet bardzo nietypowych przestrzeni.

Przeczytaj także: Poznańska Avenida z nową strefą rozrywki

Wyspa jest w dużej mierze samowystarczalna. Nie potrzebuje dostępu do sieci wodociągowej. Ma własną instalację wodną, Moc przyłączeniowa do jej zasilenia to tylko 11 kW. Wentylacja odbywa się przez okap z wysokowydajnym filtrem węglowym bez konieczności wpinania się do systemu wentylacyjnego.

Pierwsza wyspa Makaruna powstała w czerwcu tego roku w Avia Software Park w Krakowie, druga we stanęła w Galerii VIVO w Pile we wrześniu.

Makarun jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm gastronomicznych w Polsce. W ciągu siedmiu lat stała się największą franczyzową siecią spaghetterii w kraju. Teraz rozpoczęła ekspansję zagraniczną.