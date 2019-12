Pierwsze Gamy w Staszowie i w Kiwitach

PSS Społem Staszów otworzyła swój pierwszy sklep pod szyldem Gama 27 listopada. PSS w Lidzbarku Warmińskim postawiła z kolei na rozwój Gam poza granicami miasta - pierwsza placówka ruszyła w miejscowości Kiwity.

Sklep w Staszowie ma nową wizualizację, wyposażenie, nowy layout - wdrożone zostały standardy sieci Gama.

Obiekt w Kiwitach został przejęty od miejscowego GS i również przeszedł gruntowny remont od podstaw. Powstał sklep wyposażony w nowoczesny sprzęt, jak również zastosowano najnowsze techniki oświetlenia i wizualizacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Przeczytaj także: Gama w galerii handlowej w Zambrowie

Marka Gama działa na rynku od 2011 roku. PSD to spółka z Grupy Eurocash, która została powołana do współpracy ze Spółdzielniami Społem. Głównym dostawcą do sklepów spółdzielczych jest Eurocash Dystrybucja.