Chorten z kolejnym sklepem w Białymstoku. Placówka będzie otwarta we wszystkie niedziele

15 stycznia nastąpi otwarcie nowej placówki partnerskiej Grupy Chorten w Białymstoku. Sklep ma się wyróżniać ofertą świeżego mięsa i wędlin oraz dużym wyborem piw regionalnych.

W Grupie Chorten działa już na zasadach partnerstwa 1855 placówek w 15 województwach, przy czym w samym Białymstoku, skąd wywodzi się koncept, jest już ponad 100 sklepów z logo drzewka dębu. Nowe delikatesy to kompaktowe miejsce na szybkie, codzienne zakupy. Punkt, który ma być otwarty 15 stycznia o godz. 10, mieści się w przy ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 10.

- To lokalizacja w popularnym kompleksie Apartamenty Tysiąclecia, gdzie mieszka wiele rodzin z dziećmi, a więc zakładamy, że ma spory potencjał handlowy. Od dyskontów z sąsiedztwa chcemy wyróżnić się przede wszystkim asortymentem świeżym, zwłaszcza bogatą ofertą mięsno-wędliniarską, dlatego uruchamiamy stoisko partnerskie JBB - podkreśla Marcin Popławski, pełnomocnik sklepu.



Na początek sklep będzie obsługiwany przez pięć osób. Delikatesy będą otwarte od poniedziałku do soboty w godz. 6-22, będą także pracowały we wszystkie niedziele – od godz. 9 do 21.