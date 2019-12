Gama w galerii handlowej w Zambrowie

6 grudnia br. w galerii BEM w Zambrowie został otwarty sklep Gama.

Całkowita powierzchnia sali sprzedaży, blisko 1000 mkw., została podzielona na dwie części. Jedna z artykułami przemysłowymi, zabawkami i AGD, druga z artykułami spożywczymi.

Przy modernizacji sklepu zastosowano wszystkie standardy sieci Gama. Dużym atutem sklepu jest oferta wędlin z własnego wyrobu, mięsa z własnego rozbioru.

W grudniu Gama otworzyła również sklepy w formacie Mini w Gąbinie oraz Radzyniu Podlaskim.

Marka Gama działa na rynku od 2011 roku. PSD to spółka z Grupy Eurocash, która została powołana do współpracy ze Spółdzielniami Społem. Głównym dostawcą do sklepów spółdzielczych jest Eurocash Dystrybucja.