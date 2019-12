GK Specjał zrzesza prawie 9 tys. sklepów, w rosnącej inflacji widzi swoją szansę

Logistyka i technologia to jedno, jednak GK brakuje też strategii konsumenckiej marek w portfolio. Marketing tam jest jedynie handlowy - gazetki i cała filozofia. A na klienta trzeba oddziaływać szerzej, być wyrazistym, inaczej konkurencja ich rozjedzie. Konsumenci bardziej świadomie wybierają i mają wyższe oczekiwania wobec sklepów, niż w latach 90-tych, w których GK dalej tkwi ze swoimi partnerami. To odbije się czkawką.

Jarex:) 2019-12-06 11:02:59

Nic szczególnego? Kopia rozwiązań z Tradisu? Za czasów Tradisu nie było aplikacji na telefon Panie Groszek ;) Już nie wspomnę, że zamówić czy domówić jakiś towar przez platformę GK specjał wymaga trochę czasu bo tylko na komputerze i bardzo wolno chodzi ... w przypadku EC wyciągam telefon i zamówienie towaru trwa 5s... albo nawet nie:) Kolejna rzecz to gazetki, promocje, pakiety... Czasem z nudów czekam na kogoś, czy pije kawę rano to przeglądam na aplikacji... Z GK specjał niemożliwe... itd itp. Od momentu kiedy weszła apka na telefon z racji dostępności do systemu, zacząłem więcej zamawiać, bo byłem w stanie zauważyć więcej ciekawych ofert... Do przedstawiciela dzwonię tylko jak mam jakąś sprawę... a on wysyła mi sms... maile... z ofertami... w tym kierunku idzie świat :) Ci którzy nie pójdą z technologią do przodu w końcu zaczną tracić i zostaną w tyle. Panu Tokarzowi Kibicuję bo konkurencja dla sklepów niezależnych lub takich na miekkiej franczyzie jest potrzebna...