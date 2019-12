ID Logistics szuka pracowników do magazynu PepsiCo w Mszczonowie

Praca wre na terenie budowy centralnego magazynu dla PepsiCo w Mszczonowie, gdzie producent artykułów spożywczych i napojów postanowił skonsolidować swoje procesy logistyczne i magazynowe w naszym kraju. Aktualnie trwają prace przygotowawcze do uruchomienia operacyjnego centrum logistycznego, które zatrudniać będzie około 240 pracowników. Otwarcie zaplanowane zostało na przełom I i II kwartału 2020 roku.

Nowy magazyn w Mszczonowie zajmie powierzchnię 58 tys. mkw. i będzie największym w Polsce obiektem w sieci dystrybucyjnej koncernu. Zarządzanie magazynem PepsiCo powierzyło firmie ID Logistics, jednemu z wiodących dostawców usług logistycznych. Z operatorem tym PepsiCo współpracuje od 2017 roku – aktualnie ID Logistics zarządza już centrum dystrybucyjnym w Grodzisku Mazowieckim, z którego realizowane są dostawy krajowe do sieci handlowych i eksportowe do krajów Europy Wschodniej.

– Aktualne zaawansowanie projektu wynosi 60%, a prace postępują zgodnie z planem. Niedawno rozpoczęliśmy testy operacyjne weryfikujące gotowość systemową i procesową do uruchomienia obiektu, a niebawem rozpoczniemy testy efektywnościowe potwierdzające gotowość operacyjną. Równolegle trwają prace instalacyjne wewnątrz magazynu – powiedziała Magdalena Dzikowska, kierownik projektu w PepsiCo.

Kluczowym etapem przygotowań do uruchomienia operacyjnego magazynu jest proces rekrutacji i przeszkolenia nowej załogi. Za sprawną obsługę centralnego magazynu PepsiCo w Mszczonowie będzie odpowiadać 240-osobowy zespół złożony z magazynierów, operatorów wózków wysokiego składowania, pracowników administracyjnych, specjalistów i menadżerów.

– Proces rekrutacji już trwa i widzimy bardzo duże zainteresowanie wśród kandydatów. Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia, w tym przejrzysty system nagród i bogaty pakiet socjalny. Pracownikom zapewniamy szkolenia i udział w kompleksowym, dedykowanym procesie wdrożenia do pracy w nowym zespole – powiedziała Małgorzata Hornig, dyrektor HR, ID Logistics.

Do obsługi magazynu poszukiwani są przede wszystkim magazynierzy i operatorzy wózków widłowych, a także kierownicy operacyjni, liderzy zespołów, pracownicy administracji magazynowej, działu technicznego.

Magazyn centralny to kluczowy element realizowanego przez PepsiCo projektu modernizującego system magazynowy wyrobów gotowych w Polsce. Bliskość trzech z czterech zakładów firmy, w których produkowane są słone przekąski oraz napoje gazowane i soki sprawia, że obiekt ten stanie się istotnym centrum dystrybucyjnym PepsiCo w Polsce. Łącznie w magazynie będzie można składować 65 tys. palet, a wysokość robocza hali magazynowej wyniesie 12 m, czyli o 2 m wyżej niż standardowa, co zwiększy powierzchnię i ilość miejsc paletowych. Dziennie magazyn opuści 4 tys. palet, natomiast w ciągu doby będzie tu przyjeżdżać i wyjeżdżać łącznie ok. 300 pojazdów, których obsługa realizowana będzie przez 97 doków.