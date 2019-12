Kto przejmie markę Wella? Wśród zainteresowanych Henkel i Unilever

Fot. Shutterstock.com

Kilka dużych firm jest zainteresowanych przejęciem marek kosmetycznych i pielęgnacyjnych od amerykańskiej grupy Coty. Wśród nich są Colgate-Palmolive, Henkel, Unilever i różne firmy inwestycyjne.

Amerykańska grupa kosmetyczna ma ogromne długi i chce sprzedać niektóre ze swoich marek, aby poprawić swoją sytuację. Sprzedany ma zostać cały segment "professional beauty", który składa się głównie z marek do pielęgnacji włosów (najbardziej znana z nich to Wella) i lakierów do paznokci (OPI). Analitycy szacują jego wartość na 7 mld dolarów. Coty ma nadzieję, że sprzedaż zostanie zamknięta do połowy przyszłego roku - podał Reuters.

Segment profesjonalnych kosmetyków, które sprzedawane są głównie salonom kosmetycznym, stanowi nieco ponad jedną piątą obrotów Coty. Jednak w ostatnich czterech kwartałach sprzedaż spadała, stąd decyzja firmy.