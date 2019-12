Okovita Janusza Palikota: 2 mln zł i ponad 800 inwestorów na półmetku zbiórki crowdfundingowej

Nadal trwa zbiórka crowdfundingowa Tenczyńskiej Okovity, promowana na platformie Crowdway.pl. Od ubiegłego tygodnia odnotowano 100 proc. wzrost i w tej chwili na koncie firmy Janusza Palikota znajdują się już 2 mln zł.

- Jesteśmy na półmetku drogi. Każdy kolejny sprzedany pakiet przybliża nas do realizacji planów. Jednak to, co mnie cieszy najbardziej, to liczba inwestorów, którzy uwierzyli w nasz projekt. 800 osób tworzy imponującą społeczność ambasadorów marki, która może wspierać nasze działania i towarzyszyć w powstawaniu całego projektu przywrócenia do życia legendarnej okowity – powiedział Janusz Palikot.

Na realizację celów biznesowych Tenczyńska Okovita chce pozyskać od inwestorów crowdfundingowych kwotę 4,18 mln zł, z czego najwięcej pochłonie budowa wieży destylacyjnej (1 mln zł) i opłata akcyzy (2 mln zł). Pozostała część budżetu zostanie zainwestowana w remonty (0,5 mln zł) i zakup beczek do starzenia piw (400 tys. zł). Spółka planuje wypłacanie dywidendy po trzecim roku działalności, co oznacza, że pierwsza wypłata nastąpi za rok obrotowy 2022.

Tenczyńska Okovita podpisała również list intencyjny z Fundacją Wisławy Szymborskiej. Na jego mocy Tenczyńska Okovita przekaże na rzecz Fundacji zysk od 5 do 10 gr z każdej sprzedanej butelki piwa Barrel Aged i Tenczyńskiej Okovity. Pozyskane fundusze pomogą utworzyć program stypendialny i rezydencjalny dla podopiecznych organizacji, którzy rozwijają swoją karierę literacką.