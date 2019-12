Usługi kurierskie w sklepach abc. Start jeszcze w listopadzie

Fot. materiały prasowe Eurocash

Właściciele sklepów abc mogą wdrożyć usługę kurierską w swoich placówkach. To rozwiązanie pozwoli im m.in. na zwiększenie liczby klientów i większą sprzedaż, a konsumentom na odbieranie i wysyłanie paczek w dogodnej lokalizacji i porze.

– Pierwsze sklepy abc będą mogły uruchomić usługę jeszcze w listopadzie. Mamy nadzieję, że już niedługo właściciele sklepów i ich klienci odczują pierwsze korzyści z jej wdrożenia. Okres przedświąteczny to najważniejszy czas dla branży e-commerce, w którym sprzedaż online jest najwyższa w całym roku – mówi Jan Domański, rzecznik prasowy Grupy Eurocash.

Obsługa procesów wydawania i przyjmowania przesyłek od strony technicznej będzie możliwa dzięki Polskim ePłatnościom, czyli lidera w segmencie dostawców wielofunkcyjnych terminali płatniczych.

Działania wdrożeniowe i wsparcie operacyjne w sklepach koordynuje Pointpack, integrator technologiczny usług kurierskich. Odpowiedzialny jest również za nawiązywanie i rozwijanie współpracy z firmami kurierskimi.

Właściciele sklepów abc zainteresowani wdrożeniem usługi kurierskiej „Moja Paczka” mogą to zrobić wypełniając formularz zgłoszeniowy. Operatorem usługi będzie firma DHL Parcel, dla której współpraca z Grupą Eurocash jest kolejnym krokiem ku rozszerzeniu sieci Punktów Partnerskich, liczącej obecnie niemal 8000 placówek.

– Zdecydowaliśmy się na udostępnienie usługi kurierskiej sieci sklepów abc, ponieważ takie rozwiązanie pozwoli naszym klientom – właścicielom sklepów – budować ich konkurencyjność na polskim rynku detalicznym – mówi Jan Domański, rzecznik prasowy Grupy Eurocash. – Chodzi tutaj o zupełnie nowe korzyści dla przedsiębiorców. Po pierwsze, obserwujemy wzrost liczby punktów handlowych, które oferują usługi kurierskie. To zasługa przede wszystkim dynamicznego rozwoju branży e-commerce. Coraz więcej konsumentów jest zainteresowanych tą usługą i coraz częściej o jej wprowadzenie dopytywali również nasi klienci. Po drugie, dla sklepów małoformatowych to szansa na zwiększenie liczby klientów, uzyskanie dodatkowej marży, czy w praktyce po prostu większą sprzedaż. Badania pokazują, że współczynnik współkupowania wynosi przy tego typu usłudze ok. 30%. Oznacza to, że 3 na 10 konsumentów nadając lub odbierając paczkę w punkcie handlowym, zrobi przy tej okazji zakupy. Decyzja o tym, czy skorzystać z danego rozwiązania i poprawić konkurencyjność swojego sklepu poprzez zaoferowanie usług kurierskich lub pracę w niedzielę, zarówno wcześniej jak i teraz, jest wyłącznie po stronie właściciela sklepu – dodaje Domański.

Sieć sklepów abc jest największą siecią sklepów spożywczych w Polsce (ok. 8600 placówek na terenie całego kraju), działających głównie w mniejszych miejscowościach, których właścicielami są niezależni polscy przedsiębiorcy. Wsparcie marketingowe i organizacyjne sieci abc zapewnia Grupa Eurocash.