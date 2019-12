W poznańskim biurowcu Żabka testuje koncept mini

fot. materiały prasowe

Żabka Polska otworzyła najmniejszy sklep w Polsce. Placówka o powierzchni blisko 16 mkw., zlokalizowana jest w poznańskim biurowcu Bałtyk, przy jednym z największych rond w Poznaniu.

Żabka specjalnie do tej lokalizacji dostosowała asortyment oraz wizualizację zewnętrzną, by pracownicy biur, przechodnie, ale i turyści, mogli codziennie w drodze do pracy czy domu kupić bułkę na śniadanie, przekąsić hot doga czy napić się kawy.

- Wywodząc się z Poznania, cieszymy się, że możemy być częścią tej niezwykłej poznańskiej przestrzeni w Bałtyku, łączącej biznes i design, która już obecnie jest chętnie odwiedzana nie tylko przez mieszkańców miasta, ale i turystów. Jednocześnie koncept tego niewielkiego powierzchniowo sklepu potwierdza, że Żabka, pragnąc być jak najbliżej Polaków, może być obecna nawet w najmniejszych lokalizacjach, w naturalny sposób towarzysząc w ten sposób klientom, gdziekolwiek się spieszą w ciągu dnia – podkreśla Adam Manikowski, wiceprezes firmy Żabka Polska.

- Od 12 lat mieszkam i pracuję w Poznaniu. W stolicy Wielkopolski prowadzę już dwie inne placówki pod szyldem Żabka. Jednak sklep w Bałtyku to lokalizacja wyjątkowa – z uwagi na jej powierzchnię, jak i samą unikatowość obiektu, za co ten wieżowiec nagradzany jest w konkursach architektonicznych. Bycie franczyzobiorczynią najmniejszego sklepu Żabka w Polsce to będzie niewątpliwie ogromna satysfakcja, ale i wyzwanie – zaznacza Izabela Tobolska, franczyzobiorczyni sklepu Żabka w Bałtyku.

Żabka rozwijając elementy cyfrowej rewolucji, wyposażyła sklep w system digital signage, cyfrowe nośniki zamieszczone w witrynie sklepu oraz w menu dla Żabki Café. Dostosowuje on komunikację marketingową do szeregu czynników zewnętrznych, jak pogoda czy lokalizacja.

Żabka na Bałtyku to kolejny sklep Żabki otworzony w nowoczesnym formacie. Sieć planuje zakończyć remodeling wszystkich placówek w Polsce w przyszłym roku.