Avon, Natura, The Body Shop i Aesop będą funkcjonować w jednej grupie

Globalny gigant Natura &Co ogłosił, że 3 stycznia b.r. zakończył proces przejęcia firmy Avon Products Inc., tworząc czwartą co do wielkości grupę kosmetyczną na świecie. Natura &Co wyznaczyła nowe kierownictwo, które będzie odpowiedzialne za zarządzanie kolejnym etapem rozwoju przedsiębiorstwa.

Przełomowa transakcja tworzy czwartą co do wielkości firmę kosmetyczną na świecie. To nowy znaczący krok w budowaniu grupy. Natura &Co, której akcje są notowane na giełdzie B3 w Sao Paulo, 6 stycznia b.r. rozpoczęła również działalność na NYSE. Od teraz znane na świecie firmy takie jak Avon, Natura, The Body Shop i Aesop będą funkcjonować w jednej, globalnej grupie. Połączenie znacznie zwiększa zasięg wielokanałowej grupy wielu marek, która stanie się liderem w sektorze sprzedaży bezpośredniej.

Sprzedaż Natura &Co opierała się będzie na budowaniu relacji z klientami poprzez działania online

i offline, których podstawą jest praca ponad 6,3 milionów konsultantek i przedstawicieli. Połączenie zapewniło firmie globalny i wielokanałowy zasięg oraz możliwość oferowania pełnej gamy produktów w kluczowych kategoriach - w ponad 100 państwach na świecie. Do firmy należy ponad 3000 sklepów, których funkcjonowanie zapewnia nowej grupie silną pozycję na rynku handlu detalicznego. Natura &Co przewiduje, że roczne przychody brutto sięgną ponad 10 miliardów dolarów.

W związku ze zmianami powołano nową strukturę organizacyjną i zespół zarządzający

z zastrzeżeniem obowiązujących zezwoleń korporacyjnych.

Roberto Marques, który w 2017 r. został prezesem zarządu Natura &Co, będzie również pełnił funkcję CEO nowej grupy. Marques dołączył do zarządu firmy Natura cztery lata temu. W tym okresie był orędownikiem globalnego, wielokanałowego i wielomarkowego podejścia, prowadząc przejęcie The Body Shop w 2017 r., a teraz połączenie z firmą Avon. Posiada bogate, globalne doświadczenie i duże osiągnięcia w zakresie transformacji w branży dóbr konsumpcyjnych. Przed dołączeniem do Natura &Co obejmował różne stanowiska kierownicze w firmach Johnson & Johnson i Mondelez International przez ponad 30 lat. Roberto Marques będzie nadal kierował Komitetem Operacyjnym Grupy (GOC), w skład którego wchodzą prezesi każdej z czterech firm i marek, a także kluczowe stanowiska funkcjonalne.