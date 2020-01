Dyrektor Monnari Trade o efektywnym korzystaniu z danych

Monnari to ponad 170 sklepów na terenie całego kraju, a w nich około 1000 osób personelu sprzedażowego. Ponad 30 pracowników funkcjonuje na co dzień w terenie - należą do nich kierownicy regionów, mikroregionów itp. Jakie wyzwania wiążą się z codziennym zarządzaniem tak rozbudowaną strukturą? - o tym odpowiada Piotr Olczyk, dyrektor operacyjny Monnari Trade.

- Dzięki wdrożeniu systemu cHow zyskaliśmy przede wszystkim możliwość płynnego monitorowania postępów w realizacji zadań w strukturze sklepu jak i wśród managerów średniego szczebla. Kierownicy regionalni oraz zarząd zyskali narzędzie do oceny jakości pracy i wykorzystania czasu. Znacząco poprawiliśmy efektywność i jakość pracy. Sparametryzowanie poszczególnych procesów skróciło czas ich realizacji, a w przypadku niektórych zastąpiliśmy je nowymi, bardziej wydajnymi - mówi Pior Olczyk.

Monnari pracuje z cHow od ponad pół roku. Zlecono przez system niemal 166 tysięcy zadań, a wykonano ponad 90% z nich. - Wspólnie z firmą Zalass Consulting zbudowaliśmy zespół, który opracował model działania pozwalający na osiągnięcie celu. Efektem tej pracy jest obecny kształt cHow. Tematy zadań zlecanych przez cHow są rozmaite – pytamy pracowników punktów sprzedaży o rzeczy związane z oznaczeniami promocji, wysyłane są instrukcje i raporty VM, zbieramy zamówienia odzieży pracowniczej, informacje o awariach terminali płatniczych, prowadzicie karty ocen pracowniczych itd. Z tych danych korzysta cała firma. Dane oczywiście były dostępne wcześniej. Pozyskanie ich nie było jednak tak szybkie i tak systematyczne, jak ma to miejsce teraz. Po 2-3 miesiącach funkcjonowania systemu rozpoczęliśmy rozbudowę struktury raportów na nowe obszary. Efekt - poprawa efektywności i redukcja czasu wdrożenia zadań oraz rozwiązań - wyjaśnia Piotr Olczyk.

Przeczytaj także: Szwedzki producent odzieży roboczej otwiera oddział w Polsce

- Ilość danych, jaką otrzymujemy każdego dnia jest ogromna. Z cHow korzysta bardzo dużo osób odpowiedzialnych za szereg procesów całej firmy. Informacja trafia bezpośrednio do komórki odpowiedzialnej za określony obszar. Wcześniej bywało z tym różnie. Dzisiaj „bank danych” stanowi fundament do działań wszystkich managerów odpowiedzialnych za wsparcie sprzedaży - podsumowuje dyrektor operacyjny Monnari Trade.