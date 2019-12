Empik najemcą N-Parku

Salon Empik zajmie powierzchnię ok. 150 mkw. Otwarcie zaplanowane jest na początek 2020 r. N-Park, którego inwestorem i deweloperem jest firma Napollo, został uruchomiony w sierpniu tego roku.



N-Park przy ul. Maślickiej to drugi park handlowy pod tą marką we Wrocławiu – pierwszy został otwarty w listopadzie 2017 r., przy ul. J. Gagarina. Na powierzchni najmu ok. 5500 mkw. powstało 11 lokali handlowo – usługowych oraz gastronomia. Wśród najemców znajdują się m.in. Stokrotka, Media Expert, Rossmann, Action, KiK, KFC, Domino’s Pizza czy Fitness Academy. Przy wjeździe do centrum znajduje się stacja benzynowa Orlen, a przed obiektem – parking naziemny.

Pod koniec ubiegłego roku firma Napollo uruchomiła pierwszy N-Park w aglomeracji warszawskiej, na granicy Starej Iwicznej i Piaseczna. Od tego roku działa również pierwszy N-Park w Warszawie. Kolejne obiekty zaplanowane są m.in. w Gorzowie Wielkopolskim oraz we Wrocławiu, u zbiegu ulic Opolskiej, Kawińskiej i Krakowskiej i w Łanach na granicy z Wrocławiem, przy węźle autostradowym.