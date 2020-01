Endo: Branża odzieży dziecięcej pod wpływem influencerów parentingowych

Na rozwój segmentu odzieży dziecięcej, zwłaszcza w obszarze online, znaczący wpływ będą miały działania influencerów parentingowych.

Zjawiskiem widocznym w ostatnich latach w branży dziecięcej jest postępujący patriotyzm konsumencki. Kolejne miesiące przyniosą dalsze poszerzanie się grupy tzw. prosumentów, zwracających uwagę na jakość, wzornictwo, pochodzenie produktu czy też jego dodatkowe walory, jak i na bezpieczeństwo. Na tej fali rośnie popularność odzieży ekologicznej – ubrań produkowanych z biobawełny czy też z ekologicznymi nadrukami. Coraz bardziej świadome decyzje zakupowe nie oznaczają jednak nagłego zwrotu rodziców w stronę jakości, co potwierdza chociażby niesłabnąca popularność dyskontów odzieżowych w naszym kraju.



Rosnącą świadomość konsumentów widać natomiast w zabawkach, których wartość szacuje się na ok. 5,5 mld zł[1]. Na rynku zabawek będziemy obserwować w najbliższych miesiącach popularyzację produktów edukacyjnych, wspierających rozwój wyobraźni i kreatywności. Potwierdzają to zresztą badania przeprowadzone na zlecenie Endo pod koniec listopada 2019 roku. Zgodnie z ich wynikami, zabawki edukacyjne cieszyły się największą popularnością wśród rodziców planujących prezenty świąteczne dla dzieci – ich zakup deklarowało aż 42 proc. ankietowanych. Z racji rosnącego problemu otyłości wśród dzieci, na znaczeniu zyskują też zabawki zachęcające do aktywności fizycznej, jak i te użyteczne, np. rosnące razem z dzieckiem. Warto tu zaznaczyć, że zabawki to segment charakteryzujący się dużą sezonowością, gdzie największa sprzedaż przypada w okolicach grudnia i czerwca. Jednak, rodzice kupują zabawki nie tylko od święta – według raportu platformy MAM, aż 60 proc. z nich wydaje miesięcznie na zabawki do 300 zł[2].