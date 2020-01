Just GYM w CH Auchan Bielany

Od 17 stycznia w zarządzanym przed Ceetrus Polska Centrum Handlowym Auchan Bielany działa klub fitness Just GYM. Tym samym oferta dolnośląskiego obiektu wzbogaciła się o segment sportowo-rekreacyjny.

Klub Just GYM Wrocław w Centrum Handlowym Auchan Bielany jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Na powierzchni 2,4 tys. mkw. zwolennicy aktywnego spędzania czasu mogą korzystać z ponad 200 urządzeń kardio, maszyn półwolnych i siłowych oraz 12 różnorodnych stref, m.in. treningu funkcjonalnego, HIIT (ang. High Intensity Interval Training), wolnych ciężarów czy sztuk walki. Klub Just GYM oferuje także różnorodne zajęcia grupowe, m.in. Just MOBILITY, Just PILATES, Just CROSS, Just STRETCH czy Just FITBALL.