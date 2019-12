KiK otworzył cztery sklepy w jeden dzień

Fot. materiały prasowe

W tym miesiącu powstanie kilkanaście nowych KiK-ów. 12 grudnia zostały uruchomione cztery nowe sklepy – w Czeladzi, Mogilnie, Węgorzewie i Zabrzu.

Dwa z czterech otwartych sklepów znajdują się w centrach handlowych – Czeladź (DL Shopping Center Czeladź) i Mogilno (PH A Centrum). Sklep w Węgorzewie jest zlokalizowany przy ul. Gen. Józefa Bema 37a, a trzeci sklep w Zabrzu mieści się przy al. Szczęście Ludwika 2a. Średnia powierzchnia sklepów KiK wynosi ok. 650 mkw., co oznacza, że tylko dzięki tym otwarciom marka oddała do użytku klientów ok. 2.600 mkw. powierzchni sprzedażowej.

Debiut w Czeladzi, Mogilnie i Węgorzewie, a także otwarcie trzeciego sklepu w Zabrzu, są urzeczywistnieniem planów marki, która poprzez blisko 20 nowych otwarć w grudniu (i prawie 70 w ciągu 12 miesięcy), chce osiągnąć liczbę niemal 330 sklepów KiK w Polsce. Realizacja tych działań uczyni rok 2019 rekordowym – pod względem ekspansji – w historii KiK w Polsce.