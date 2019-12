KiK z kolejnym punktem w Poznaniu

Mieszkańcy Poznania już w 2020 roku będą mogli zrobić zakupy w nowym sklepie KiK. Marka została najemcą Galerii Malta.

- Cieszymy się z kolejnej podpisanej umowy. Marka KiK dołączy do takich sklepów jak Pepco, Dealz i Martes Sport, co doskonale pokazuje obrany przez Galerię Malta kierunek zmian. Poszerzamy portfolio najemców, stawiając na sklepy z rozbudowaną ofertą, skierowaną do całych rodzin. KiK jest jedną z ważniejszych sieci detalicznych na rynku europejskim, która już w przyszłym roku uzupełni ofertę handlową Galerii Malta. Docenią to klienci, szukający asortymentu na każdą kieszeń – komentuje Lech Polański, dyrektor centrum.



- Dzisiaj klienci oczekują od centrum handlowego czegoś więcej niż tylko możliwości robienia zakupów, dlatego w naszych planach ekspansyjnych szczególnie zwracamy uwagę na miejsca, które wpisują się ten trend. Wśród nich jest Galeria Malta, gdzie pojawimy się już w przyszłym roku. Fakt, że jest to jeden z najważniejszych obiektów na handlowej mapie Poznania doskonale odpowiada naszej wizji, by być jak najbliżej klientów. Dodatkowo, to centrum handlowe przyjazne rodzinnym zakupom, a właśnie rodziny z dziećmi stanowią naszą najważniejszą grupę docelową. Jesteśmy przekonani, że kolejny sklep KiK w Poznaniu, zlokalizowany w Galerii Malta, zaskarbi sobie sympatię mieszkańców tego miast” – mówi Adam Puk, expansion manager sieci sklepów KiK.

Sklep KiK zajmie 670 mkw. i znajdzie się na parterze Galerii Malta.