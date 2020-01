Kontigo najemcą trzech centrów handlowych z portfela Gemini Park i Manufaktury

fot. materiały prasowe

Kontigo zainwestowało w najem powierzchni we wszystkich trzech centrach handlowych należących do Gemini Holding oraz w łódzkiej Manufakturze.

Sieć sklepów kosmetycznych Kontigo wchodzi do centrów handlowych Gemini Park. Łącznie marka wynajęła ponad 350 m kw. - 100 m kw. w Tychach, 126 m kw. w Bielsku-Białej i 127 m kw. w Tarnowie. W Manufakturze salon mieści się na piętrze galerii handlowej i ma powierzchnię 105,89 mkw. Pierwszy z salonów niedawno został otwarty.

- Kontigo to dynamicznie rozwijający się w Polsce koncept kosmetyczny, który doskonale wpasowuje się zarówno w oferty centrów Gemini Park, ich rodzinny charakter, jak również w potrzeby klientów na naszych lokalnych rynkach. Co więcej, sieć dopełnia już zastany tenant-mix, wnosząc do niego wiele nowych produktów i marek pożądanych przez klientów, a dotąd nieobecnych naszych centrach handlowych w Tychach, Bielsku-Białej i Tarnowie - mówi Daniel Słuchocki, Head of Lease w Gemini Holding.