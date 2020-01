Leclerc ma pomysł by wyróżnić się wśród konkurencji. Otwiera punkty second hand

fot. Leclerc Occasion

Lider rynku detalicznego we Francji, sieć Leclerc, planuje w tym roku otworzyć 100 sklepów z produktami używanymi, zwanych Leclerc Occasion, co oznacza powiększenie tej sieci do 130 placówek. Pierwszy taki sklep został otwarty w 2018 r. na południu Francji. Po sukcesie finansowym i dużym odzewie ze strony kupujących, detalista postanowił przyspieszyć ekspansję tego konceptu – informuje IDG Retail Analysis.

Placówki z produktami używanymi zwykle znajdują się w istniejących sklepach Leclerc lub obok nich. Sklepy sprzedają gotowe produkty, w tym małe urządzenia elektroniczne, książki, narzędzia, biżuterię i sprzęt sportowy.

Klienci przynoszą swój produkt do jednego ze sklepów. Po przeprowadzeniu wszystkich kontroli (np. kontroli dotyczących baterii, czy istniejących wad) uzgadniają z personelem cenę sprzedaży.

Zamiast zwrotu gotówki za produkt, Leclerc przypisuje wartość produktu na specjalnie przygotowaną kartę okolicznościową kupującego. Kartę można następnie wykorzystać w standardowym sklepie Leclerc.

- Jest to bardzo skuteczny sposób na zwiększenie częstotliwości odwiedzin w sklepach, a jednocześnie metoda na zwiększenie oferty, co pozwala wyróżnić się wśród innych konkurentów – oceniają przedstawiciele IDG Retail Analysis.

Ponadto, jak dodają, działalność Leclerc przyczynia się do bardziej zrównoważonego rozwoju. Dla Leclerc jest to dodatkowy sposób na zmniejszenie jego wpływu na środowisko

We Francji rynek używanych towarów w 2018 r. oszacowano na 7 mld EUR. Rynek ten szybko rozwija się zarówno w sklepach fizycznych, jak i internetowych.