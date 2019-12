LPP wyemitował obligacje o wartości 300 mln zł

Zarząd spółki LPP, zarządzającej markami modowymi, w tym Reserved i Sinsay, wyemitował obligacje o łącznej wartości 300 mln złotych. Fundusze mają być przeznaczone na inwestycje i rozwój firmy.

Zarząd LPP poinformował o wyemitowaniu 300 000 pięcioletnich niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 300 mln zł. Oprocentowaniem obligacji jest WIBOR 6M powiększony o 1,1 proc. marży.

Chęć nabycia obligacji wyraziło 66 podmiotów (w tym subfundusze) i wszystkie otrzymały obligacje. Emisja nie była podzielona na transze.

Do kosztów emisji zaliczono przygotowanie i przeprowadzenie oferty, z uwzględnieniem kosztów doradztwa (około 611 tys. zł netto) oraz promocję (8 071 zł).

Według zapowiedzi spółki obligacje posłużyć mają finansowaniu budowy centrum dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim, które ma być oddane w 2022 roku.

Nowe centrum ma docelowo obsługiwać sklepy stacjonarne flagowej marki Reserved. Do salonów na całym świecie będzie wysyłane tygodniowo nawet 10 mln ubrań i akcesoriów.

- Inwestycja w Brześciu Kujawskim wpisuje się w strategię rozwoju LPP w nadchodzących latach. Rozwój naszej sieci stacjonarnej w Polsce i za granicą oraz znaczący wzrost udziału sprzedaży internetowej to wyzwania, które wymagają zaawansowanego technologicznie zaplecza logistycznego - mówił ubiegłym roku Jacek Kujawa, wiceprezes zarządu LPP ds. logistyki i IT. - Postawiliśmy na Brześć Kujawski ze względu na jego położenie w centralnej Polsce, świetne skomunikowanie z główną osią transportową naszego kraju oraz potencjał, jeśli chodzi o rynek pracy. Duże znaczenie miało również pozytywne nastawienie władz samorządowych do naszej inwestycji - dodaje Kujawa.