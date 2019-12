MAKRO ma za sobą rekordowy rok w kanale dostaw. Klienci złożyli ponad 88 tys. zamówień

Fot. materiały prasowe

Sieć hurtowni MAKRO Polska od przeszło 25 lat wspiera polskich przedsiębiorców i ich biznesy. Klientów na co dzień wspiera wykwalifikowany zespół przedstawicieli handlowych. Branży gastronomicznej dedykowana jest 220-osobowa grupa pracowników w terenie, a klienci z sektora tradycyjnego handlu mogą liczyć na wsparcie 100 przedstawicieli.

Oferta sieci dostosowywana jest do potrzeb lokalnych rynków i najbardziej wymagających klientów, którzy pod jednym dachem znaleźć mogą ponad 35 tys. produktów. Sieć hurtowni wspiera polskich producentów i podkreśla znaczenie regionalnych produktów w swoim portfolio, wierząc, że rozwój sprzedaży tych produktów pozwoli klientom z sektora HoReCa i tradycyjnego handlu wyróżnić się na tle konkurencji oraz dotrzeć do szerokiego grona konsumentów.

Obok 29 hal MAKRO działają dwie platformy dystrybucyjne zlokalizowane w Pruszkowie i Mirkowie. Unikalne magazyny usytuowane są w kluczowych lokalizacjach Polski w celu zagwarantowania najwyższej jakości usług dla klientów z sektora gastronomicznego. Sieć hurtowni ma za sobą rekordowy rok w kanale dostaw. Klienci złożyli w tym czasie ponad 88 tys. zamówień, a firma dostarczyła im blisko 200 tys. ton produktów.

MAKRO od lat inspiruje i dzieli się wiedzą z zakresu prowadzenia biznesu oraz podnoszenia konkurencyjności na rynku. Jednym z takich rozwiązań jest możliwość uczestnictwa w sieci franczyzowej ODIDO, która zrzesza już pod swoim szyldem blisko 2500 sklepów w całej Polsce. Daje właścicielom możliwość korzystania z rozwiązań marketingowych, specjalnych ofert promocyjnych, dedykowanych cen zakupu lub gotowych rozwiązań typu bistro, kącik kawowy czy food to go.

Sieć hurtowni oferuje klientom również wiele nowoczesnych rozwiązań i kanałów komunikacji, takich jak: aplikacja mobilna, cyfrowa platforma wspomagająca widoczność w sieci, narzędzie do rezerwacji stolików online w lokalach gastronomicznych oraz bezpłatne założenie witryny internetowej – do tej pory utworzyła dla klientów ponad 14,5 tys. stron internetowych. Firma dysponuje również nowoczesnym systemem zamówień, który obejmuje kompleksowo każdy etap zakupu. Opiera się on na autorskiej platformie, gwarantującej realizację zamówienia w 24 godziny. Od ponad roku aktywne są także strony internetowe dedykowane klientom sektora gastronomicznego – MAKRO dla gastronomii oraz tradycyjnego handlu – MAKRO dla handlu.

Integralnym elementem współpracy firmy z klientami sektora gastronomicznego są liczne szkolenia i warsztaty kulinarne oraz spotkania integrujące branżę. W Akademii Inspiracji w Warszawie i Krakowie klienci pod okiem ekspertów i szefów kuchni mogą rozwijać swoje umiejętności, wiedzę asortymentową oraz kompetencje potrzebne do prowadzenia własnej firmy. Sieć hurtowni zaprasza również do Studia Kulinarnego w warszawskiej hali przy Alejach Jerozolimskich. W nowoczesnej kuchni pokazowej klienci bezpłatnie mogą m.in. przetestować produkty oraz za pomocą szefów kuchni stworzyć nowe menu.

MAKRO organizuje też cykliczne regionalne spotkania branżowe, m.in. Historyczny Stół Kulinarny, warsztaty Szef dla Szefów czy Super Sklep spotkania dla właścicieli sklepów. Umożliwia w ten sposób nawiązywanie dialogu z ekspertami i poszerzanie wiedzy na temat trendów.