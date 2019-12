Marka Under Armour wchodzi do Krakowa

Amerykańska marka sportowa Under Armour 20 grudnia br. otworzy drugi sklep firmowy w Polsce. Under Armour dołączy do grona najemców City Center Bonarka niecałe 2 miesiące po otwarciu w warszawskim centrum handlowym Westfield Arkadia.

W ofercie krakowskiego Under Armour Brand House, o powierzchni ok. 160 mkw., znajdą się zaawansowane technologicznie linie odzieży, obuwia i akcesoriów sportowych do treningu oraz biegania w różnych warunkach pogodowych. Nowy sklep spełnia wszystkie globalne standardy Under Armour.