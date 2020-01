Medicine najemcą Poznań Plaza

Do grona najemców galerii Poznań Plaza, należącej do grupy Klépierre, dołączył salon Medicine, który znajduje się na parterze obiektu i zajmuje powierzchnię 570 m2.

Oferta Medicine to dzieło polskich projektantów, a do współpracy często zapraszani są znani artyści, którzy tworzą unikalne kolekcje. Marka charakteryzuje się wysoką jakością i niepowtarzalnym stylem wpisującym się w światowe trendy. Oferuje wygodne miejskie ubrania, idealne zarówno do pracy, jak i na bardziej casualowe okazje. Medicine wyróżnia ciekawe wzornictwo oraz limitowane kolekcje przygotowywane przez utalentowanych projektantów.