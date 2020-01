Mikroplastik z ubrań źródłem zanieczyszczeń w miastach

Mikroplastik to drobiny tworzyw sztucznych, które są w powietrzu. Nowe badanie pokazało, że wiele z nich pochodzi z ubrań. Do zanieczyszczenia przyczynia się 15 rodzajów plastiku, wśród których jest m.in. akryl, polistyren i polietylen.

Badanie, które stwierdziło to zanieczyszczenie przeprowadził zespół naukowców z Kings College w Londynie. Jak zauważają badacze, mikroplastik jest obecny w miastach praktycznie wszędzie. Z przebadanych ostatnio miast Londyn miał największe stężenie tych drobin w badanych próbkach.

Stężenie mikroplastiku w stolicy Zjednoczonego Królestwa jest 20 raz wyższe niż w Dongguan w Chinach, siedem raz wyższe niż w Paryżu i trzy razy wyższe niż w Hamburgu w Niemczech. Badacze jednak podkreślają, że skala ich analiz nie jest tak duża, by przypisywać ich obserwacjom dużej wagi a inna metoda analizy w wyliczonych częściach świata może mieć wpływ na wyniki badań. Jednak sam fakt stężenia mikroplastiku musi zastanawiać.

Jak podkreśla brytyjski The Guardian nie wiemy dokładnie, jakie są efekty zdrowotne oddziaływania mikroplastiku na człowieka. Za mało przeprowadzono takich badań. Co udało się ustalić Brytyjczykom, to fakt skąd pochodzi zanieczyszczenie. Jest często pochodną ubrań i opakowań, jakie nie są poddawane recyklingowi lub po prostu znajdują się w otoczeniu i uwalniają część plastiku z jakiego się składają.

Zidentyfikowano 15 rodzajów plastiku w badanych próbkach. Większość stanowił akryl w postaci nitek. To on najprawdopodobniej pochodzi z ubrań. Inne plastiki jakie udało się zidentyfikować to polistyren i polietylen. Oba te rodzaje plastiku są wykorzystywane w opakowaniach żywności.

Jak przypomina serwis internetowy Quartz w 2016 r. analizowano obecność mikroplastiku w wodzie. Wynikało z tych analiz Plymouth University, że na 6 kg prania do wody dostaje się nawet od 500 000 do 700 000 nitek mikroplastiku. Pochodzi on np. ze swetrów.

"To bardzo małe drobiny" czytamy na stronie portalu. "Jednak z czasem ich ilość się zwiększa. Trudno wyobrazić sobie, by ten problem rozwiązać w krótkim czasie." W ocenie portalu od 1938 r., od kiedy wprowadzono plastik do przemysłu tekstylnego, jego ilość tylko wzrasta. Powodem takiego stanu rzeczy jest cena tych materiałów. Są one znacznie tańsze niż bawełna, czy len na przykład.