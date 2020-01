Plany Empiku: 100 nowych sklepów, kasy samoobsługowe, rozwój formatu Future Stores

fot. materiały prasowe

276 salonów w całej Polsce – z takim wynikiem marka zakończyła rok 2019. Sieć otworzyła 21 punktów sprzedaży o łącznej powierzchni handlowej 2492 mkw., w tym 13 standardowych salonów (powyżej 200 m2) oraz 8 Empików w mniejszym formacie. Uruchomiono ponadto 3 sklepy Papiernik by Empik i obecnie działa ich 11, a dodatkowo 20 księgarni Mole Mole.

W 2019 roku do Empiku w swoim mieście mogli po raz pierwszy przyjść mieszkańcy Kluczborka, Śremu, Bolesławca czy Krotoszyna.

- Pracujemy nad jakością obsługi we wszystkich kanałach sprzedaży, maksymalizując omnichannel-owe podejście do klienta - komentuje Cezary Kupiec, dyrektor operacyjny Empiku.

W 2019 roku obok tradycyjnych kas, w salonach sieci Empik pojawiły się kasy samoobsługowe - w całej Polsce 31 Empików oferuje taką możliwość. Dodatkowo, klienci sieci mogą dokonać zakupu u kasjerów z tabletami, którzy są dostępni na terenie sklepu. Ponadto, wszystkie salony Empik powyżej 180 mkw. oferują już także możliwość odbioru zamówień z Empik.com o dużych gabarytach.

Jedną z ważniejszych koncepcji marki są salony w formacie Future Store, z dużymi ekranami w centrum sklepu informującymi o ciekawych premierach, nowościach i aktualnościach ze świata kultury i rozrywki. Pojawiają się one w dużych galeriach handlowych. Do formatu Future Store modernizowane są również najważniejsze działające już salony. W 2019 roku do sieci dołączyły 3 kolejne lokalizacje w tej koncepcji - w Bydgoszczy, Rzeszowie i Bielsku-Białej.



Strategia ekspansji Empiku zakłada, że do 2023 roku na terenie całej Polski będzie funkcjonować 370 salonów, z czego aż 60 z nich stanowić będą sklepy w mniejszym formacie. W najbliższych planach na 2020 rok jest otwarcie 130 kas samoobsługowych w salonach w całej Polsce oraz dalszy rozwój innowacyjnego formatu Future Store. Plany na najbliższe lata zakładają ponadto wyrównanie sprzedaży we wszystkich kanałach: sklepach stacjonarnych, na platformie Empik.com oraz w aplikacji mobilnej.