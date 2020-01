Samochody do lamusa? Przy sklepie IKEA w Wiedniu nie będzie parkingu

Fot. materiały prasowe

Świat się zmienia, a coraz więcej ludzi żyje bez samochodów. Dla wielu może to oznaczać rezygnację z zakupów w sklepach IKEA, dotąd głównie lokalizowanych na obrzeżach miast. Szwedzka sieć wyprzedza trendy i buduje sklepy w centrach miast. Przykładem jest budowany właśnie punkt w Wiedniu. Przy placówce nie będzie nawet parkingu.

Nowy miejski koncept IKEA koncepcja koncentruje się na obecnych megatrendach i uwzględnia radykalnie zmienione zachowania zakupowe, a także nową formę mobilności - bez samochodu. Klienci mają mało czasu i doceniają wygodę i komfort. Widać to wyraźnie w branży wyposażenia wnętrz: coraz więcej klientów nawet nie myśli o samodzielnym przenoszeniu zakupów do domu. Wolą, by je im dostarczono.

IKEA w Westbahnhof ma w założeniu stać się miejscem spotkań całej dzielnicy. W samym sklepie meblowym, który będzie liczyć kilka pięter, konsumenci odnajdą pomysły na aranżację wnętrz i całą gamę produktów IKEA przedstawionych w innowacyjny sposób. Nie będzie to jednak tradycyjny sklep z meblami, a raczej wielki showroom. Wszystkie większe przedmioty zostaną dostarczone bezpośrednio do domu z nowego centrum logistycznego sieci w Strebersdorf.

Większość mieszkańców śródmiejskich dzielnic Wiednia nie ma samochodu. Centralna lokalizacja, doskonale skomunikowana, jest dla nich idealna. Jednocześnie zmienia się sposób korzystania z usług: ludzie lubią robić zakupy, ale preferują dostawę do domu. IKEA w Westbahnhof odpowiada właśnie na ten trend - podała sieć.