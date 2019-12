Smyk rusza w Designer Outlet Sosnowiec

Fot. materiały prasowe

Designer Outlet Sosnowiec otwiera pierwszy w regionie outletowy salon SMYK. Sklep z zabawkami, odzieżą oraz artykułami dla dzieci i rodziców zajmie w centrum powierzchnię 526 m2. Zgodnie z formułą outletową, produkty tej marki będą dostępne w cenach zawsze o co najmniej 30 proc. niższych niż w salonach regularnych.

SMYK to jedna z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich marek. Jej największą przewagą rynkową jest dostępność w jednym miejscu produktów z różnych kategorii akcesoriów dla dzieci w wieku do 14 lat .

Designer Outlet Sosnowiec to największe centrum outletowe w regionie, położone w Sosnowcu przy drodze S1 i autostradzie A4 (ul. Orląt Lwowskich 138). W centrum działają salony, w których można kupić produkty ponad 100 marek (takim jak np. Nike, 4F, New Balance, Puma, Salomon, Adidas, Umbro, Pepe Jeans, Levi’s czy Guess) w cenach niższych o 30 do 70 proc., przez cały rok.