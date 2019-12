W Polsce rynek odzieży luksusowej jest wart 3,1 mld zł

fot. shutterstock

W 2019 roku prognozowana wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce wzrośnie o 5,4% w stosunku do poprzedniego roku i wyniesie ponad 25 mld złotych. Jest to m.in. efekt rosnącej liczby bogatych Polaków – w 2018 roku w Polsce mieszkało już ponad 234 tys. osób zarabiających ponad 20 tys. złotych miesięcznie, z czego blisko 67 tys. zarabiało powyżej 50 tys. złotych.

Polaków o rocznych dochodach przekraczających 1 mln złotych, w 2018 roku było 32,1 tys. (wzrost o 38,4% r/r), z czego najwięcej w województwach mazowieckim, wielkopolskim i małopolskim. Największym segmentem stanowiącym niemal 2/3 rynku dóbr luksusowych w Polsce pozostają samochody luksusowe i premium, a jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi tego rynku są usługi hotelarskie i SPA. Do 2024 roku segment ten może wzrosnąć nawet o blisko 60% – wynika z 10. edycji raportu KPMG poświęconego rynkowi dóbr luksusowych w Polsce.

Dobra sytuacja gospodarcza, niskie bezrobocie i dynamicznie rosnące płace przekładają się na systematycznie rosnącą liczbę zamożnych oraz bogatych Polaków. W 2018 roku liczba dobrze zarabiających Polaków, czyli o miesięcznych zarobkach przekraczających 7,1 tys. złotych brutto wyniosła ponad 1,4 mln osób, których łączne dochody wyniosły 319 mld złotych. Zgodnie z szacunkami KPMG w 2019 roku, liczba dobrze zarabiających osób wyniesie blisko 1,6 mln, a ich łączny dochód wzrośnie o 12,6%.

Kluczowymi odbiorcami dóbr luksusowych są osoby bogate, zarabiające minimum 20 tys. zł brutto miesięcznie oraz bardzo bogate, z dochodami powyżej 50 tys. zł brutto. W 2018 roku do pierwszej grupy można było zaliczyć 234,4 tys. podatników (wzrost o 20,6% r/r), a do drugiej – 66,7 tys. osób (wzrost o 33,5% r/r). Ich łączny dochód wyniósł odpowiednio 155,6 mld zł i 93,7 mld zł. Z kolei najszybciej procentowo rosnącą wśród analizowanych grup są Polacy zarabiający powyżej 1 mln złotych brutto rocznie. Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów w 2018 roku takich osób było 32,1 tys., co oznacza wzrost aż o 38,4% r/r, a ich łączne dochody wyniosły 68,8 mld zł.

Względem 2017 roku liczba osób dobrze zarabiających zwiększyła się o niemal 20% i przekroczyła granicę 1,4 mln, a w bieżącym roku może wzrosnąć już do 1,58 mln. Dla porównania dekadę temu mieszkało w Polsce 578 tys. osób o takich dochodach. Szacujemy, że w ciągu najbliższych pięciu lat liczba osób dobrze zarabiających w całym kraju zwiększy się do 2 mln – mówi Andrzej Marczak, partner w KPMG w Polsce.