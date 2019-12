Pilsweizer wprowadza do sprzedaży piwo Świąteczne

fot. materiały prasowe

Browar Pilsweizer wprowadza do swojej oferty nowe piwo o nazwie Pilsvar Świąteczne, górnej fermentacji ze świątecznymi dodatkami, takimi jak goździki, kardamon, cynamon czy miód. Piwo trafi do sprzedaży do sklepów w całej Polsce, jak również do kanału HoReCa.

Przygotowane przez Browar Pilsweizer piwo Pilsvar Świąteczne to piwo górnej fermentacji, o ekstrakcie 16 Blg i zawartości alkoholu nieco ponad 6,6 %.

W jego produkcji wykorzystywane są chmiele: Marynka, Lubelski i Magnum, zaś dodatkowe składniki mają charakter bardzo zimowo-świąteczny, są to bowiem: anyż, goździki, imbir, cynamon, kardamon, gałka muszkatałowa i miód gryczany.

Przeczytaj także: Captain Jack z karnawałową promocją

- Od kilku lat myśleliśmy już o takim piwie i w końcu ten pomysł udało się zrealizować. Chcemy fanom naszego browaru zaproponować piwo wpisujące się w grudniową atmosferę Świąt Bożego Narodzenia, które pozwoli jeszcze bardziej umilić ten czas i spędzić radosne chwile z rodziną i przyjaciółmi – mówi Andrej Chovanec, Dyrektor Marketingu i Członek Zarządu oraz współwłaściciel Browaru Pilsweizer.