Edenred partnerem programu lojalnościowego Mastercard

Edenred, firma oferująca rozwiązania i narzędzia cyfrowe w obszarze motywacji i zaangażowania pracowników oraz budowania lojalności w biznesie, dołączyła do programu Mastercard Bezcenne Chwile.

Użytkownicy kart przedpłaconych Edenred mogą dołączają do programu na stronie https://bezcennechwile.pl/, gdzie mogą wybrać swój cel z szerokiego katalogu nagród (film, muzyka, sport, rozrywka, podróże, kulinaria, zakupy i pomaganie). Od tej pory każda płatność zarejestrowaną kartą Mastercard pozwala użytkownikowi być bliżej realizacji swojego marzenia. Najszybciej do nagrody przybliżają zakupy u partnerów programu, wśród których znajduje się już ponad 70 marek detalicznych z 19 różnych kategorii zakupowych, w tym duże sieci handlowe jak Carrefour, Circle K, RTV Euro AGD, Cinema City czy Douglas. Tylko przez ostatni rok do grona partnerów dołączyli m.in. Empik, FreeNow, Storytel czy HBO GO.

– W świecie digitalizacji nie bez znaczenia pozostają programy lojalnościowe i platformy online, które użytkownikom kart płatniczych Mastercard dają możliwość otrzymania nagród za zakupy i realizowania marzeń, a przy okazji korzystania z dodatkowych bonusów w ich ulubionych sklepach. Dysponując dodatkowo kartami przedpłaconymi Edenred skala korzyści dla użytkowników wzrasta, i tym kierowaliśmy się dołączając do jednego z największych programów lojalnościowych na świecie – powiedziała Sylwia Bilska, general manager w Edenred Polska.

Program Bezcenne Chwile jest skierowany do posiadaczy kart Mastercard i Maestro wydanych w Polsce przez uczestniczące w programie banki i innych wydawców kart. Użytkownik programu nie musi nosić w portfelu osobnych kart lojalnościowych poszczególnych detalistów – wystarczy, że ma przy sobie kartę płatniczą, którą płaci za zakupy.