Badanie: Które technologie wpłyną na doświadczenia klientów

Jeden z kluczowych wniosków badania „Doświadczenie w 2030 roku: Przyszłość budowania doświadczeń klienta” przeprowadzonego przez Future Research na zlecenie SAS głosi, że podstawą sukcesu biznesu w nadchodzącej dekadzie będą nowe technologie kształtujące doświadczenia klientów. W badaniu SAS pytano przedsiębiorstwa, jakie „futurystyczne” technologie w szczególności je interesują w kontekście tworzenia nowych doświadczeń konsumenckich i wzrostu satysfakcji klientόw do 2030 roku.

Badanie wykazało, że 62% przedsiębiorstw, aby poprawić strategię angażowania klientόw, inwestuje w rozwiązania głosowe wykorzystujące sztuczną inteligencję jako element obsługi klienta. Kolejne 58% inwestuje w rozwiązania głosowe wykorzystujące sztuczną inteligencję, jako wewnętrzne narzędzie marketingu i sprzedaży.

54% firm inwestuje w rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość w celu ułatwienia klientom zobrazowania wyglądu czy zastosowania produktu lub usługi na odległość. Przykład stanowią wirtualne przymierzalnie umożliwiające prezentację odzieży na dowolnym typie sylwetki. 53% planuje zastosować narzędzia AR/VR do ulepszenia samych produktów.

Badanie wykazało również, że 83% marek inwestuje lub planuje inwestycje w technologię holograficzną do reklamy produktów w sklepach, gier interaktywnych i wydarzeń publicznych.

Omawiane nowe i bardziej złożone technologie angażowania klientów oznaczają, że firmy muszą skuteczniej zarządzać danymi, optymalizować procesy analityczne oraz usprawnić możliwości zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Muszą być one zdolne do stosowania nowych technologii w celu osiągnięcia namacalnych korzyści biznesowych. Aplikacje będą mogły w przyszłości przyjąć, przetwarzać i analizować dane, a także projektować i podejmować decyzje dotyczące zarządzania marketingiem na wielu płaszczyznach jednocześnie.



Dziś 58% marek uważa, że o lojalności klientów decyduje głównie jakość produktu. Jednocześnie dla wielu kupujących kluczowym czynnikiem są niskie ceny lub bonifikaty. Co ciekawe, klienci wskazują także, że do 2030 roku głόwnymi przesłankami decydującymi o ich lojalności względem danej marki będą aplikacje, szybki dostęp i możliwość składania zamόwień przez rozwiązania z zakresu inteligentnego domu.

Firmy zgadzają się z tymi przewidywaniami i wierzą, że dużą rolę odegrają też sztuczna inteligencja, samouczące się maszyny oraz analityka predykcyjna. Przedsiębiorstwa wierzą, że w 2030 roku będą mogły wykorzystać technologię do głębszego, inteligentnego zaangażowania klienta, koniecznego do budowania bardziej znaczących relacji i zwiększenia lojalności.

Być może największym wyzwaniem, przed którym stają dziś firmy, jest zwiększenie zaufania do marki. Konsumenci zaniepokojeni są tym, w jaki sposόb firmy wykorzystują ich dane osobowe i czują, że nie mają na to żadnego wpływu. Tylko 54% klientόw wierzy, że firmy zachowują poufność ich danych. 73% konsumentόw uważa, że wykorzystywanie ich danych osobowych przez firmy „wymknęło się spod kontroli”. To stanowi problem dla przedsiębiorstw prόbujących osiągnąć rόwnowagę między dostarczaniem pozytywnych doświadczeń swoim klientom (co jest możliwe dzięki bogatym zbiorom danych, którymi dysponują) a utrzymaniem zaufania konsumentόw.

Badanie wskazuje jednak, że marki wiedzą, jakim ryzykom muszą stawić czoła. 59% firm zdecydowanie zgadza się, że zabezpieczenie danych klienta stanowi najważniejszy czynnik decydujący o skuteczności działań z zakresu customer experience.