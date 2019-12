EY: 6 kluczowych zasad na drodze do rentownego wzrostu

fot. Adam Malarski, EY

Coraz bardziej konkurencyjny krajobraz powoduje, że 75%* firm sektora produktów konsumenckich otwarcie przyznaje, że zmaga się z rosnącą rywalizacją na rynku. Widzimy to w szczególności wśród detalistów, którzy walcząc między sobą o konsumenta, poszukują oszczędności między innym w cenach zakupu u producentów.

Pomimo spektakularnych wzrostów sprzedaży osiąganych w ostatnich latach, nawet 73% firm uważa, że zyskowny wzrost jest dużo trudniejszy do zrealizowania dziś niż 3 lata temu. Rozwiązując problemy na poziomie strategicznym i operacyjnym, pomagamy klientom w transformacjach, które umożliwiają osiąganie zrównoważonych wzrostów.

73% firm* wskazuje na disruptions w sektorze wynikające z technologii, co w efekcie wpływa na zmieniające się relacje z konsumentami w kierunku świata cyfrowego oraz dostępnością danych, które nie są umiejętnie wykorzystywane. W nowej rzeczywistości zaawansowana analityka danych pozwala na sprostanie wyzwaniom związanym z łańcuchem wartości, takim jak ograniczone wydatki konsumentów i zmieniające się koszty przy jednoczesnej koncentracji na wzroście.

Net Revenue Management

Rosnąca presja właścicieli na poprawę rentowności koncentruje się na poprawie warunków handlowych i zwiększeniu efektywności. Rozwiązania, które zawarte są w ramach transformacji komercyjnej zapewniają szeroki zakres korzyści: m.in. pomoc klientom w zakresie tworzenia, wykorzystywania i skalowania analityki handlowej w sposób, który pozwoli im wykorzystać kluczowe dźwignie komercyjne, odblokować rozwój i poprawić wyniki biznesowe.

Można wyróżnić dwa obszary aktywnego zarządzania transformacją związaną z rentownością komercyjną: kreowanie wartości i optymalizacja cen.

Kreowanie wartości odbywa się poprzez zwiększanie ceny jednostki wolumenu. Identyfikujemy, czy właściwy produkt jest sprzedawany we właściwym opakowaniu, we właściwym miejscu, we właściwej cenie i czy odpowiada na potrzebę konsumenta. Pomaga to odpowiedzieć m.in. na takie pytania czy obecne portfolio produktowe zaspakaja wszystkie potrzeby konsumenta oraz czy obecna polityka cenowa odzwierciedla siłę marki.

Optymalizacja cen natomiast obywa się poprzez zmniejszenie nieefektywnych inwestycji handlowych, dzięki głębokiemu zrozumieniu danych finansowych, komercyjnych i rynkowych.

Te dwa obszary stanowią podstawę Net Revenue Management, aktywnego zarządzania rentownymi przychodami firmy. Dzięki temu podejściu można przeprowadzić transformację dla 6 kluczowych dźwigni i pomóc wypracować nowe linie produktowe lub marki w oparciu o wiedzę o konsumentach, zdefiniować długoterminowe strategie cenowe, zarekomendować zmiany architektury cen dla istniejącego portfolio czy nawet zarekomendować zmiany nieefektywnych zapisów w umowach handlowych.