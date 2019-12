Lidl Pay w Polsce w przyszłym roku

Fot. materiały prasowe

Sieć Lidl Polska stawia na kompatybilność usług. Firma właśnie finalizuje testy mobilnych płatności Lidl Pay. Wystarczy jedno skanowanie karty Lidl Plus, aby skorzystać ze wszystkich rabatów oraz jednocześnie zapłacić za zakupy, co przekłada się na znaczną oszczędność czasu przy kasie.

Lidl Pay to nowa funkcjonalność dedykowana użytkownikom aplikacji Lidl Plus, która pozwala zaoszczędzić czas przy kasie, poprzez dodanie do aplikacji karty płatniczej. W efekcie skanując kartę Lidl Plus czytnikiem w strefie kas, jednocześnie naliczane są rabaty oraz dokonywana jest płatność. Funkcjonalność będzie dostępna tylko dla użytkowników aplikacji Lidl Plus, w sekcji „Mój Portfel”, w zakładce „więcej“, w menu dolnym. Aby z niej skorzystać, dbając o bezpieczeństwo danych bankowych, należy zdefiniować kod PIN lub odcisk palca (touch ID) i następnie dodać kartę płatniczą. Jednocześnie zaznaczamy, że korzystając z Lidl Pay użytkownicy mogą być pewni, że ich dane bankowe są bezpieczne. Funkcjonalność jest zgodna ze standardami bezpieczeństwa płatności PCI.

Aplikacja Lidl Plus to narzędzie oferujące promocje i rabaty, dostęp do gazetek produktowych oraz wydłużoną możliwość zwrotów przy zakupie artykułów przemysłowych. Za sprawą e-paragonów klienci mogą kontrolować swoje wydatki i nie potrzebują kolekcjonować ich papierowych wersji.