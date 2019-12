Magazyny przyszłości: Przewidywanie zachowań konsumentów, dostawa dronami

Fot. Colliers International

Rosnący handel online i logistyka zwrotów wymuszają na sieciach handlowych nowocześniejszą przestrzeń magazynową. Przedstawiciele firmy Colliers International oraz Grzegorz Bielecki, wiceprezes i członek zarządu Frisco.pl zastanawiają się, jak będą wyglądać magazyny przyszłości. Ich zdaniem, możliwe będzie przewidywanie przyszłych zachowań konsumentów oraz dostosowanie zatowarowania poszczególnych magazynów do tego, w jaki sposób klienci w przyszłości będą robić zakupy.

Rynek powierzchni magazynowych na świecie i w Polsce rozwija się na niespotykaną skalę, a dzieje się to głównie za sprawą rozwoju branży e-commerce.W najbliższej przyszłości będziemy mogli obserwować wzrost zapotrzebowania na projekty miejskie, które są następstwem rozwijającego się sektora sprzedaży online.

Połączenie dużych zbiorów danych ze sztuczną inteligencją, pozwoli w magazynach na lepsze rozplanowanie procesów, przewidywanie przyszłych zachowań konsumentów oraz dostosowanie zatowarowania poszczególnych magazynów, do tego w jaki sposób klienci w przyszłości będą robić zakupy. W magazynach przyszłości rola człowieka, pracownika zostanie ograniczona do niezbędnego minimum. Coraz więcej osób będzie zatrudnionych w IT i utrzymaniu ruchu.

Logistyka jest coraz ważniejsza dla światowej gospodarki. Magazyny są projektowane tak, aby ich ekspozycja na środowisko była jak najmniejsza. Szereg takich rozwiązań ekologicznych obejmują dwa największe certyfikaty na świecie. Jest to certyfikat LEED albo BREEM.

Amazon projektuje magazyny, które będą się unosić w powietrzu albo będą zlokalizowane pod wodą. Przedstawiciele Colliers International spodziewają się, że najbliższe lata przyniosą rozwiązania trochę bardziej konwencjonalne. Dostawa dronami, bądź odbiór przesyłek w dniu zamówienia będzie standardem.

Przeczytaj także: ID Logistics szuka pracowników do magazynu PepsiCo w Mszczonowie

Zaproszeni eksperci wypowiadają się także m.in. na temat wyglądu powierzchni magazynowych jutra, wykorzystywanych w nich nowoczesnych technologii oraz tego, jak zmieni się rola pracujących tam ludzi.