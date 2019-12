Take&Go uruchamia kolejne placówki w Poznaniu (galeria)

Fot. za LinkedIn Take&Go

Pierwszy bezkasowy sklep Take&GO w Poznaniu ruszył kilka miesięcy temu przy ulicy Półwiejskiej 13. Już 13 grudnia otwiera się punkt przy ul. Katowickiej 67b, a wkrótce otwarty zostanie kolejny, przy Al. Marcinkowskiego. Firma zapowiada również wejście do Warszawy.

sklep, jak twierdzą właściciele, będzie różnił się wystrojem od pilotażowego marketu, a asortyment będzie dopasowany do potrzeb klienta lokalnego i zostanie rozszerzony m.in. o produkty dla dzieci, jedzenie dla zwierząt czy świeże owoce i warzywa. Założeniem jest danie konsumentom możliwości kupna najpotrzebniejszych produktów dobrej jakości o każdej porze.

— Rozwijamy się świadomie – otwierając pierwszy sklep chcieliśmy zdobyć zaufanie klientów i pokazać im zupełnie nową formułę zakupów. To zgodnie z przewidywaniami nam się udało i jesteśmy więcej niż zadowoleni z wyników. Lokalizacja w centrum spotkała się z dobrym odbiorem, wśród śpieszących się Poznaniaków i turystów. Teraz chcemy dotrzeć do innego typu konsumenta i otwieramy pierwszy sklep osiedlowy. Z naszych badań wynika, że format sprawdzi się również w takim otoczeniu, więc jest to naturalny kierunek rozwoju sieci. Jeśli zaś chodzi o plany na przyszłość, to jeszcze w tym roku zamierzamy otworzyć trzeci lokal — mówi Marcin Dąbrowski, Prezes Zarządu Surge Cloud, twórców Take&GO.

Format Take&GO to projekt firmy Surge Cloud, która odpowiada za procesy cyfrowej transformacji dla punktów sprzedażowych i systemy takie jak inteligentna półka.

W sklepach Take&GO, klient nie będzie musiał samodzielnie kasować produktów, zrobi to za niego specjalny system zintegrowany z dedykowaną aplikacją w smartfonie.

Sieć stawia na asortyment spożywczy, szeroką ofertę dań gotowych, soki bez konserwantów, krojone owoce oraz kawę. Nie będzie prowadzona sprzedaż alkoholu oraz papierosów.

We wrześniu br. zapowiadano, że w rok od otwarcia pierwszego sklepu, spółka planuje stworzyć 21 placówek na terenie całego kraju.