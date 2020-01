Henkel i Rossmann testują nowy projekt - płyn do naczyń i szampon z automatu

Fot. materiały prasowe

Koncern Henkel testuje nowe rozwiązanie - płyn do naczyń, szampon czy proszek będzie można uzupełnić ze specjalnego automatu do własnego opakowania. Na razie w Rossmannie w Czechach - informuje portal wirtualnemedia.pl.

W wybranych marketach Rossmanna w Czechach (w Pradze, Libercu, Brnie i Czeskich Budziejowicach) postawiono maszyny przypominające automaty do nalewania napojów. Można z nich do własnych butelek uzupełnić niektóre produkty, np. szampony, płyny do prania (marki Persil), płukania tkanin i mycia naczyń, żele pod prysznic, mydło w płynie marki Fa.

Projekt jest w fazie tekstów i nie jest wykluczone, że automaty pojawią się w innych krajach.

Henkel ma nadzieję, że dzięki temu pomysłowi uda się ograniczyć liczbę wprowadzanych na rynek plastikowych opakowań.

