KFC: 1 stycznia dniem bez spotkania z dostawcą

fot. materiały prasowe

1 stycznia sieć KFC wprowadza opcję dostawy zamówienia w wersji bez spotkania z dostawcą. Można więc beztrosko odpoczywać w domu, bez konieczności szykowania się na pojawienie się dostawcy z zamówieniem od KFC.

- Po sylwestrowych szaleństwach większość z nas ceni sobie spokój, ciszę i długi sen. Czasem bywa tak, że ostatnią rzeczą, jakiej nam potrzeba to prowadzenie zbędnych rozmów z kimkolwiek, a zwłaszcza z obcymi ludźmi. Znamy ten stan i wychodzimy z prostego założenia: po co się do czegokolwiek zmuszać? Tym samym proponujemy umościć się w łóżeczku, sięgnąć po ciekawy artykuł, wciągającą książkę czy po prostu odpalić telefon i celebrować w błogim spokoju noworoczny poranek. Dzisiaj zastosujemy w praktyce ulubioną dewizę Włochów: dolce far niente. Ogłaszamy: 1.01 dniem odpoczynku i ciszy, bez zakłócania ich niepotrzebnymi rozmowami, na które dziś najzwyczajniej nie mamy ochoty! - opisuje sieć.

Specjalnie z myślą o posylwestrowiczach, KFC przygotowało ofertę dostarczenia jedzenia pod same drzwi, bez potrzeby widzenia się z dostawcą. W komentarzu przy zamówieniu KFC należy dopisać hasło „bez spotkania z dostawcą” i można cieszyć się zamówieniem czekającym pod drzwiami. Dostawca zostawi zamówienia we wskazanym przez nas miejscu. Oczywiście opcja ta jest możliwa do realizacji jedynie przy płatności online.

W Polsce marka KFC należy do holdingu AmRest, który zarządza obecnie siecią prawie 280 restauracji KFC.